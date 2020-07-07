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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Maaşa ve yıllara göre kıdem tazminatı! Kim ne kadar alacak?
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 07:04,

Son dakika... Maaşa ve yıllara göre kıdem tazminatı! Kim ne kadar alacak?

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 liraya yükseldi. Rakam 2020 temmuz-ocak döneminde geçerli olacak. Peki hangi maaş dilimi, yılına göre kaç lira kıdem tazminatı alacak? İşte cevabı...

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Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL'ye yükseldi. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

2KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR
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KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor.

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Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabiliyor. Bunun yanı sıra erkek işçiler askere giderken, kadınlar da evlendiklerinde bir yıl içinde işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar.

4KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR
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KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor.

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Örneğin, çalıştığınız işyerinde son aldığınız brüt ücret 3 bin 500 liraysa, ve işyerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve işten çıkartıldıysanız; kıdeminiz 17 bin 500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.

6İşte maaşa ve yıla göre kıdem tazminatı tutarları:
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İşte maaşa ve yıla göre kıdem tazminatı tutarları:

Brüt Maaş: 2.9435 Yıl: 14.715 10 Yıl: 29.43015 Yıl: 44.14520 Yıl: 58.860

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Brüt Maaş: 4.0005 Yıl: 20.00010 Yıl: 40.00015 Yıl: 60.00020 Yıl: 80.000

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Brüt Maaş: 5.0005 Yıl: 25.00010 Yıl: 50.00015 Yıl: 75.00020 Yıl: 100.000

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Brüt Maaş: 6.0005 Yıl: 30.00010 Yıl: 60.00015 Yıl: 90.00020 Yıl: 120.000

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Brüt Maaş: 6.5005 Yıl: 32.50010 Yıl: 65.00015 Yıl: 97.50020 Yıl: 130.000

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Brüt Maaş: 7.1175 Yıl: 35.58510 Yıl: 71.17015 Yıl: 106.75520 Yıl: 142.340

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Brüt Maaş: 10.0005 Yıl: 35.58510 Yıl: 71.17015 Yıl: 106.75520 Yıl: 142.340

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Brüt Maaş: 15.0005 Yıl: 35.58510 Yıl: 71.17015 Yıl: 106.75520 Yıl: 142.340

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Kıdem tazminatı tavan tutarı bir yıl içerisinde ocak-temmuz ve temmuz-aralık olmak üzere iki kere değişiyor.

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