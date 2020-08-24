Son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS 2020 nakil 3. tercih sonuçları sorgulama
LGS 3. tercih sonuçları erişime açıldı. LGS 2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alındı. Son dakika açıklamasının ardından LGS 3. tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulanabiliyor. LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.
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LGS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında LGS 2. nakil tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonucuna göre, öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleşti.
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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS 2. nakil sonuçları 24 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden sorgulanabiliyor.
Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirildi. 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
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Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
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Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.