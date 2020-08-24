Son dakika: LGS tercih sonuçları açıklandı! LGS 2020 nakil 3. tercih sonuçları sorgulama

Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.