Son dakika: KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları yapılandırma gündemi bakanlıkta!

KYK borçları için son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantının ardından gündemde yer almaya başladı. Binlerce vatandaşın üniversite yıllarında aldığı ve daha sonra ödeyemediği KYK öğrenim kredi borçları için yapılandırma yolunu açacak düzenleme, Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştireceği çalışmanın ardından TBMM'nin gündeminde yer alacak. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenleme, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek. İşte, KYK borçları silinecek mi sorularına cevap arayan vatandaşlar için o detaylar



KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarında son durum, Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları kapsamında gündeme geldi. Maliye Bakanlığı'nın gündeminde yer alan konuyla ilgili çalışmalar başlarken, çalışmaların tamamlanmasının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirme gerçekleşecek. Borçlarını ödeyemeyen binlerce vatandaşı ilgilendiren bir diğer konu da daha önce KYK kredi borcunu yapılandırıp ödemeyenler için yeni yapılandırma imkanı oldu.



İşte, sürecin detayları;