Son dakika... Kurban Bayramı sonrasına dikkat! Koronavirüs vaka sayıları giderek artıyor... Bakan Koca'dan uyarı

Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2,36, 12 Temmuz'da yüzde 2,37, 13 Temmuz'da yüzde 2,68, 14 Temmuz'da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.



Dün ise 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi.



Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi.