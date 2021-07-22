Son dakika... Kurban Bayramı sonrasına dikkat! Koronavirüs vaka sayıları giderek artıyor... Bakan Koca'dan uyarı
Türkiye'de normalleşme süreciyle geçen Kurban Bayramı'nda koronavirüs vaka sayıları giderek artıyor. Ülke genelinde kısıtlamasız bayram nedeniyle oluşan insan hareketliliği, bayram sonrası için tedirgin ediyor.
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Kısıtlama uygulanmayan Kurban Bayramı'nda koronavirüs vaka sayıları ve PCR testi pozitiflik oranı son 11 günde 2 kat arttı. Bakan Koca sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.
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VAKA SAYILARINDA KORKUTAN ARTIŞ
Kısıtlamasız Kurban Bayramı sürecinde son 11 günde vaka sayıları 2 kat arttı.
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İŞTE VAKA TABLOSU
Kurban Bayramı öncesinde 4 bin seviyelerine kadar düşen ve 11 Temmuz'da 5 bin 261 olan vaka sayıları dün 8 bin 151'e ulaştı.
Türkiye'de 10 Temmuz'da Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 10 Temmuz'da 224 bin 184 Covid-19 testi yapıldı. Bu testlerden 5 bin 530'u pozitif çıktı. Bu veri, test yapılan 100 kişiden 2,46'sının Covid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi.
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Covid-19 testlerinin pozitiflik oranı 11 Temmuz'da yüzde 2,36, 12 Temmuz'da yüzde 2,37, 13 Temmuz'da yüzde 2,68, 14 Temmuz'da yüzde 2,89 olarak değişti. Bu sayı, dört gün içinde yaklaşık üçte bir artarak 15 Temmuz'da 3,14'e yükseldi.
Dün ise 198 bin 537 Covid-19 testi yapıldı. Bu sayı, son 10 günün en düşük test sayısı olmasına karşın 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. Pozitiflik oranı, 19 Temmuz'a göre yaklaşık üçte bir oranında artarak 4,42'ye yükseldi.
Veriler, pozitiflik oranının son 10 günde yaklaşık 2 kat arttığını gösterdi.
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18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.
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BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun."
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BAKAN KOCA'DAN YENİ MESAJ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü" mesajını paylaştı.
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En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.
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En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
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Hızlı yayılmasıyla bilinen ve Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı Türkiye’de de artış gösteriyor. Uzmanlar varyantın etkisini azaltmak için aşılamanın oldukça kritik olduğunun her defasında altını çiziyor.
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Hızlı yayılmasıyla bilinen Delta varyantının belirtileri de griple oldukça benzer. Baş-boğaz ağrısı, burun akıntısı bazen öksürük olan varyasyonun çok görülmeyen semptomlarından biri de işitme kaybı.
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Uzmanlar daha çabuk bulaşan bu varyantlara karşı da aşının koruyuculuğuna dikkat çekiyor. Özellikle 2 doz aşısını yaptıranlar deltaya karşı da kendini korumaya almış oluyor.