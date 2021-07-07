Son dakika: Kurban Bayramı kısıtlama olacak mı? Bakan Koca'dan net yanıt! Delta plus varyantı, aşı olmayana kısıtlama...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs salgınına ilişkin mücadelesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, delta plus varyantının Türkiye'de 3 kentte görüldüğünü de açıkladı. Bakan Koca, 'Kurban Bayramı için kısıtlama olacak mı?' sorusunun yanıtını da verdi. Bunun yanı sıra Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, CNN TÜRK yayınında aşı olmayanlara kısıtlama olup olmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus varyantları ile Kurban Bayramı'na ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 984 bin 146, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 659 bin 936, toplam 9 milyon 969 bin 790, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 953 bin 646, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 353 bin 226, toplam 4 milyon 491 bin 872, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 398 bin 190, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 94 bin 549, toplam 3 milyon 663 bin 105 doz olarak kayıtlara geçti.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.
DELTA VE DELTA PLUS AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta ve delta plus (artı) varyantıyla ilgili "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu." bilgisini verdi.
Koca, Türkiye'ye toplam 35,5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini, perşembe günü 1,5 milyon doz daha geleceğini ifade etti.
Ellerinde 8 milyon doza yakın aşı bulunduğunu ve aşı sorunlarının olmadığını söyleyen Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile konuştuklarını, Şahin'in bayramdan sonra Türkiye'ye geleceğini kaydetti.
Koca, bir soru üzerine bu ay sözleşme gereği 26 milyon doz aşı daha geleceğini belirterek, "Şu ana kadar gelen doz bize yetiyor, elimizdeki doz da yeterli. Ayrıca Sinovac'la ilgili de şu ana kadar gelen 34 milyondu, dün 1,5 milyon daha geldi, çarşamba günü 1,5 milyon daha gelmiş olacak 37 milyon olacak. Gelmeye devam ediyor, elimizde Sinovac da var." dedi.
KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayımladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak, bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."
Bakan Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok." değerlendirmesinde bulundu.
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 26 Haziran-2 Temmuz'da Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.
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