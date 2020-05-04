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Haber Giriş: 04 Mayıs 2020 - 10:49,

Son dakika: Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs detayı!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir internet üzerinden kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayan ve konuyla ilgili gelişmeleri takip eden vatandaşlar için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Peki, son gelişmelere göre kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o detaylar

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Erkeklerde saç ve sakal traşı, kadınlarda ise saç kesimi ve bakımı gibi işlemlerin yapıldığı berberler ve kuaförler, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Günlük olarak berberler ne zaman açılacak sorusu ile konuya yanıt arayan vatandaşlar, yetkili mercilerden konuyla ilgili herhangi bir yorum gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konuda son gelişmeler

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı;

"Koronavirüsle mücadele sürecinde berber ve kuaförlerin hayatımızda ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Erkeklerin bu konuda ne kadar beceriksiz olduğunu gördük. Bir milletvekili, “Benim eşim köylü kızı. Babasıyla koyun kırkmışlar. Eli yatkın. Beni eşim tıraş etti” diye anlatmıştı. Kuaförlerin kadınların hayatındaki önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Sahte sarışınlar açısından zor bir dönem oldu. Neyse, bundan kurtuluyoruz. Yaşasın berberler ve kuaförler! Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerler açılıyor. Tabii çok sıkı önlemler geliyor."

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.

İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.

3CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE NERELER KAPATILDI
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CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE NERELER KAPATILDI?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklanmıştı.

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