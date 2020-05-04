Son dakika: Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs detayı!

Erkeklerde saç ve sakal traşı, kadınlarda ise saç kesimi ve bakımı gibi işlemlerin yapıldığı berberler ve kuaförler, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Günlük olarak berberler ne zaman açılacak sorusu ile konuya yanıt arayan vatandaşlar, yetkili mercilerden konuyla ilgili herhangi bir yorum gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konuda son gelişmeler



BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı;



"Koronavirüsle mücadele sürecinde berber ve kuaförlerin hayatımızda ne denli önemli olduğu ortaya çıktı. Erkeklerin bu konuda ne kadar beceriksiz olduğunu gördük. Bir milletvekili, “Benim eşim köylü kızı. Babasıyla koyun kırkmışlar. Eli yatkın. Beni eşim tıraş etti” diye anlatmıştı. Kuaförlerin kadınların hayatındaki önemi de bir kez daha ortaya çıktı. Sahte sarışınlar açısından zor bir dönem oldu. Neyse, bundan kurtuluyoruz. Yaşasın berberler ve kuaförler! Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerler açılıyor. Tabii çok sıkı önlemler geliyor."