SON DAKİKA... Kritik veriler açıklandı! İşte Koronavirüs salgınında haftalık vaka sayıları...

43 MİLYON DOZ AŞI! Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 43 milyon 747 bin 579'a ulaştı.



Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Haziran saat 23.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 29 milyon 163 bin 794, ikinci doz aşı 14 milyon 583 bin 785 oldu.



Böylece doz miktarı 43 milyon 747 bin 579'a yükseldi.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 623 bin 209, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 382 bin 688, toplam 8 milyon 5 bin 897; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 432 bin 542, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 225 bin 274, toplam 3 milyon 657 bin 816; İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 956 bin 155, ikinci doz aşı sayısı 991 bin 871, toplam 2 milyon 948 bin 26 doz olarak kayıtlara geçti.