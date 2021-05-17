Son dakika haberi: CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan esnafa 5 bin ve 3 bin TL destek müjdesi.. Ä°ÅŸte destek verilecek iÅŸ gruplarÄ±..
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kritik kabine toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, pandemi dÃ¶neminde zarara uÄŸrayan esnafa hibe desteÄŸi verileceÄŸini duyurarak, "SalgÄ±n tedbirleri sebebiyle iÅŸlerine ara veren esnaflarÄ±mÄ±za iki grup halinde destek olacaÄŸÄ±z. 1. grupta kahve kÄ±raathane pastane, internet kafeler vb iÅŸletmeler yer almaktadÄ±r. SayÄ±larÄ± 235 bine ulaÅŸan iÅŸletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralÄ±k hibe Ã¶demesi yapacaÄŸÄ±z. 2. grupta bakÄ±m onarÄ±m, tamirat, hÄ±rdavatÃ§Ä±lar, mÃ¼zisyenler, oto yÄ±kamacÄ±lar, oyuncak, kozmetik, bakÄ±rcÄ±lar, ayakkabÄ±cÄ±lar, konfeksiyonlar vb yer almaktadÄ±r. Bu gruba berberler otobÃ¼sÃ§Ã¼ler, pazarcÄ±lar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aÅŸkÄ±n iÅŸletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteÄŸi vereceÄŸiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralÄ±k kaynaÄŸÄ± karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olarak veriyoruz" ifadelerini kullandÄ±
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kovid-19 salgÄ±nÄ± sÃ¼recindeki destekler hakkÄ±nda, "SalgÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana toplamda 661 milyar liralÄ±k kaynaÄŸÄ± insanÄ±mÄ±zÄ±n emrine vermiÅŸ olduk." ifadelerini kullandÄ±.
SalgÄ±n sÃ¼recindeki destekler hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Sadece merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harcamalar ÅŸimdiden 79 milyar liraya ulaÅŸtÄ±. Bu rakam yÄ±l sonunda 104 milyar lirayÄ± bulacak." diye konuÅŸtu.
ErdoÄŸan, "Merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esiyle birlikte nakdi Ã¶demelerin tutarÄ± ÅŸimdiden 134 milyar lira olarak gerÃ§ekleÅŸirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayÄ± bulacaktÄ±r." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SalgÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana toplamda 661 milyar liralÄ±k kaynaÄŸÄ± insanÄ±mÄ±zÄ±n emrine vermiÅŸ olduk." ifadelerini kullandÄ±.
2
ERDOÄžAN'DAN ESNAFA DESTEK MÃœJDESÄ°
Bu hibe programÄ±yla iÅŸlerine ara vermiÅŸ olan esnaflarÄ±mÄ±za 2 grup halinde destek olmayÄ± planlÄ±yoruz.Â
1. grupta kahve kÄ±raathane pastane, internet kafeler vb iÅŸletmeler yer almaktadÄ±r.Â SayÄ±larÄ± 235 bine ulaÅŸan iÅŸletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralÄ±k hibe Ã¶demesi yapacaÄŸÄ±z.
3
2. grupta bakÄ±m onarÄ±m, tamirat, hÄ±rdavatÃ§Ä±lar, mÃ¼zisyenler, oto yÄ±kamacÄ±lar, oyuncak, kozmetik, bakÄ±rcÄ±lar, ayakkabÄ±cÄ±lar, konfeksiyonlar vb yer almaktadÄ±r.Â Bu gruba berberler otobÃ¼sÃ§Ã¼ler, pazarcÄ±lar dahildir.Â Toplamda 1 milyon 150 bini aÅŸkÄ±n iÅŸletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteÄŸi vereceÄŸiz.Â Toplamda 4 milyar 602 milyon liralÄ±k kaynaÄŸÄ± karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z olarak veriyoruz
4
Ã‡Ä°FTÃ‡Ä°LERÄ°N BORÃ‡LARI ERTELENECEK
BugÃ¼n Ã§iftÃ§ilerimize de mÃ¼jdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soÄŸanÄ± Ã¼reticiden alarak ihtiyaÃ§ sahibi ailelere daÄŸÄ±ttÄ±k.Â Ellerinde bulunan Ã§eltiÄŸin 15 bin tonu da toprak mahsuslarÄ±na verdik.
5
Bu yÄ±l kuraklÄ±k yÃ¼zÃ¼nden bazÄ± Ã¼rÃ¼nlerin rekoltelerinde azalma olacaÄŸÄ± bellidir.Â KuraklÄ±ktan zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlenen Ã§iftÃ§ilerimizin ziraate ve tarÄ±m kooparatiflerine olan borÃ§larÄ± ertelenecektir.
6
"KuraklÄ±ktan zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirlenen Ã§iftÃ§ilerimizin Ziraat BankasÄ±na veya TarÄ±m Kredi Kooperatiflerine olan borÃ§larÄ± ertelenecektir."
7
"Bakliyat alÄ±m fiyatlarÄ±mÄ±z ton baÅŸÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± mercimekte 5 bin lira, yeÅŸil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiÅŸtir. Bu yÄ±l iÃ§in yaÅŸ Ã§ay alÄ±m fiyatÄ± kilo baÅŸÄ±na 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yÃ¼kseltilmiÅŸtir."
8
"Ton baÅŸÄ±na sert ekmeklik buÄŸday alÄ±m fiyatÄ±nÄ± 2 bin 250 liraya, arpa alÄ±m fiyatÄ±nÄ± 1750 liraya yÃ¼kseltiyoruz."
9
"Ton baÅŸÄ±na hububatta 275 lirayÄ±, bakliyatta ise 910 lirayÄ± bulan prim ve destekler verilerek Ã¼reticilerimizin giderlerine katkÄ± saÄŸlanacak."
10
ErdoÄŸan, "AÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alÄ±m fiyatlarÄ±, diÄŸer kamu kurumlarÄ± iÃ§in de referans fiyat olacak, farklÄ± fiyatlandÄ±rma yapÄ±lmayacak." dedi.