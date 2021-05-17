CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kovid-19 salgÄ±nÄ± sÃ¼recindeki destekler hakkÄ±nda, "SalgÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana toplamda 661 milyar liralÄ±k kaynaÄŸÄ± insanÄ±mÄ±zÄ±n emrine vermiÅŸ olduk." ifadelerini kullandÄ±.



SalgÄ±n sÃ¼recindeki destekler hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Sadece merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esinden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harcamalar ÅŸimdiden 79 milyar liraya ulaÅŸtÄ±. Bu rakam yÄ±l sonunda 104 milyar lirayÄ± bulacak." diye konuÅŸtu.



ErdoÄŸan, "Merkezi yÃ¶netim bÃ¼tÃ§esiyle birlikte nakdi Ã¶demelerin tutarÄ± ÅŸimdiden 134 milyar lira olarak gerÃ§ekleÅŸirken bu rakam, haziran sonu 181 milyar lirayÄ± bulacaktÄ±r." dedi.



CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "SalgÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana toplamda 661 milyar liralÄ±k kaynaÄŸÄ± insanÄ±mÄ±zÄ±n emrine vermiÅŸ olduk." ifadelerini kullandÄ±.