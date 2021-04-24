Son dakika: Kripto para borsası Thodex'in sahibi Kripto Faruk böyle uçtu... Görüntülü aramada ağlamış...

Operasyon yapılmadan bir gün önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada, kardeşi için “Bizi de vurup gitti” dedi. Bu kırılma noktası oldu. Haberler iyice yayılınca, aile üyelerinin tümü evlerini boşaltarak terk etti. Polis ekiplerinin operasyona başladığı saatlerde aradığımız Güven Özer, üzgün bir sesle “Konuşmak istemiyorum” diyerek telefonu kapattı. Telefonuna bir daha da ulaşılamadı.