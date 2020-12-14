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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 23:09 | 

Son dakika: Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfları açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MEB'ten yeni açıklama!

Son dakika haberi... Kreşler, okul öncesi ve ana sınıfların durumu velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında 'ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının' faaliyetlerine ara verilmesinin ardından Kabine toplantısı sonrası son dakika açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıflarının haricinde faaliyetlere devam edeceği bildirildi. MEB'den gelen açıklamada da yüz yüze eğitimin detayları paylaşıldı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ayrıntıları.

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Kreşler ve ana sınıflarının durumu uzaktan eğitime geçmesinin ardından takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde MEB'den yapılan yazılı açıklamada “Özel okullara bağlı anasınıfı ve anaokulları yüz yüze eğitime devam edebilecekler” denilmişti. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir." ifadelerini kullandı. İşte, ayrıntılar.

2ANASINIFI, KREŞLER AÇILIYOR MU, NE ZAMAN AÇILACAK
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ANASINIFI, KREŞLER AÇILIYOR MU, NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan kreşler ve ana sınıfları ile ilgili şunları ifade etti;

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Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır.”

4MEBTEN AÇIKLAMA GELDİ
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MEB'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açılama yaptı. Yapılan açıklamada ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.

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