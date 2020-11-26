Son dakika... Kredi faizleri değişti... İşte bankalara göre ödeme tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıkarmasının ardından bankalar hem mevduat hem de kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler arttı.
Bankalar kredi kullanmak isteyenlere yönelik faizlerde güncellemelere gitti. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz artışları meydana geldi.
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İşte bankaların kredi faiz oranları ve örnek ödeme tablosu