Son dakika: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi
KPSS sınav sonuçları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 22 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından organize edilen 2020 KPSS ortaöğretim sınavının değerlendirme sonuçları AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. KPSS sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ile puanları hakkında bilgi sahibi olan adayların gözü artık ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ile ilgili açıklanan tarih.
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2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için son dakika açıklamalar merakla bekleniyor. Devlet memuru olmak için açık kadrolara yerleşecek olan adaylar, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM takvimine göre, 24 Aralık’ta ilan edilecek olan sınavın sonuçları https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yayımlanacak. 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testlerinin doğru ve cevap sayısına göre puanlar hesaplanacak. İşte, detaylar.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.
Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
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Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.