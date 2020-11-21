Son dakika: Kovid-19 tedbirleri yanlış anlaşıldı, meydanlar boş kaldı.. Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat kaçta başlıyor? İşte detaylar

TRABZON Herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Şakir Bal isimli vatandaş, “Kısıtlamalar bizim sağlığımız için. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Bu tür kurallara uyarsak hastalığın önünü alırız. Dışarıya çıkmamak daha iyi. Kendi sağlığımızı korumak bizim elimizde” dedi. Erol Kara ise, “Çay ocağı gibi yerler açık olmadığından ya da oturulacak hiçbir yer olmadıktan sonra dışarıya çıkmanın bir anlamı yok. Bugün bu sakinliğinde bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Koronavirüsten korunmak için hijyen, maske ve mesafeye özen göstermemiz gerekiyor. Ama maalesef buna uyulmuyor ki bu kadar vaka ve ölümler arttı. Çok yazık” diye konuştu. Gökhan Şahin de, “Kısıtlamalar bizlerin kurallara uymamasından dolayı uygulanıyor. İnsanlar kurallara uymak zorunda. İnsanların şunda sokağa çıkıp yapabileceği çok bir şey yok” ifadelerini kullandı.