Son dakika: Koronavirüsün sırrı bu 6 kişide! ABD peşlerine düştü! Kökü 2012 yılına kadar dayanıyor

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen virüs ile ilgili en önemli sorunun cevabını hala bulabilmiş değiliz; Koronavirüs nereden ve nasıl çıktı? Bu soruya pek çok cevap geldi ancak şimdiye kadar bu iddialardan hiçbiri kanıtlanamadı. Konu ile ilgili gelen son iddia ise bir hayli ilginç.