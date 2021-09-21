Son dakika: Koronavirüsün en tehlikeli hali... Gizemi aylar sonra çözüldü!
Uzun Covid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili ezber bozan sonuçlara ulaşıldı. Bilim insanları 'koronavirüsün en tehlikeli hali' olarak anılan bu durumun kimleri hedef aldığını belirledi. İşte Uzun Kovid'deki en şanssız grup...
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Dünya genelinde 200 milyonun üzerinde kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) 5 milyona yakın insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.
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Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.
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Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.
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Uzun Covid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, bugüne kadarki en kapsamlı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
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İŞTE 'UZUN KOVİD'İN NEDENİ
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, bilim dünyası bir süredir 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü (EBV) arasında bir bağlantı kuruyorlardı. Çin'den gelen son veriler bu teoriyi haklı çıkardı.
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Wuhan Üniversitesi, EBV ve uzun süreli Covid semptomlarını daha ayrıntılı olarak ele aldı. Uzun Kovid olan 69 hastayı inceleyen ekip bu 67 kişiden yaklaşık yüzde 55'inin yeniden aktive olmuş bir EBV enfeksiyonu olduğu doğrulandı.
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Başka bir deyişle en yaygın insan virüslerinden biri olan ve en çok tükürük yoluyla yayılan EBV'ye sahip kişilerde Uzun Kovid görülme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirlendi.
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BU SEMPTOMLARA DİKKAT
Peki Uzun Kovid'e yakalandığımızı nasıl anlayabiliriz? University College London'da görev alan bilim insanları semptomları tespit etmeyi başardı.
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Söz konusu araştırmaya göre, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk dahil olmak üzere uzun süreli Kovidin 10 organ sistemini kapsayan 200'den fazla semptomu var.
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Lancet's E Clinical Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, 'Uzun Kovid' ile ilgili cilt soyulması ve sindirim sorunlarından kas spazmlarına, işitme kaybı ve kulak çınlamasına kadar toplam 203 farklı semptom belirlendi.
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56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin mercek altına alınması ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı.
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HER 2 KİŞİDEN 1'i BUNDAN ŞİKAYETÇİ
Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) hastalıkları nedeniyle çalışma programlarını azaltmak zorunda kaldıklarını, yaklaşık beşte biri ise (%22) hiç çalışamadığını bildirdi.
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University College London'da nörobilimci olan ve aynı zamanda çalışmanın kıdemli yazarı olan Dr. Athena Akrami, uzun süreli Kovid için solunum ve kardiyovasküler sorunlardan daha geniş bir semptom yelpazesini değerlendirmek için 'tıbbi kılavuzları genişletmeye yönelik açık bir ihtiyacı' bulunduğunun altını çizdi.
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Mayıs ayında Birleşik Krallık hükümeti hastalara özel bakım sağlayacak 89 uzun Covid kliniği oluşturulacağını vadetmişti. Kurallara göre bu kliniklerin doktor gözetiminde olması ve hastalarda Covid-19 tedavileri için hastaneye yatmış olma şartı aramaması gerekiyordu.
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Ne var ki BBC'nin Panorama araştırma programı açılan bazı kliniklerde doktor bulunmadığını ve dördünün de sadece Covid nedeniyle hastaneye yatmış hastaları aldığını tespit etti.
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Açılan kliniklerin 10 tanesine yatabilmek için hastaların 100 günden fazla beklediği, hatta 6 aydan uzun süre tam 191 gün kliniğe yatmayı bekleyen olduğu da belirlendi.
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'UZUN COVİD OLDUM, SONRA YİNE COVİD OLDUM'
Geçtiğimiz günlerde BBC'nin İskoçya muhabiri Lucy Adams yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşmıştı. 44 yaşında sağlıklı ve sportif bir insan olan Lucy Adams pandeminin ilk aylarında 2020 Mart'ında Covid'e yakalandığını, 11 ay belirtilerin bir türlü son bulmadığını belirtmişti.
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Nefes darlığı, baş ağrısı, kas ağrıları, görüş bozukluğu aylarca devam eden ve en küçük bir çabadan sonra yatağa düşen Adams, en kötüsünün de kimsenin uzun Covid ile ilgili bir bilgisinin olmaması olduğunun altını çizmişti.
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Ona hastalığında en çok yardımcı olan şey ise, bu rahatsızlığı çeken tek kişinin kendisi olmadığını keşfetmesi olmuş. 11 ay sonra uzatmalı Covid'i atlatmayı beklerken Lucy Adams yeniden Covid'e yakalanıyor. Adams, uzatmalı Covid'in kalıcı olmadığını sonunda iyileşebilen bir hastalık olduğunu da vurguluyor.