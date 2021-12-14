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Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü
Dünyayı Kovid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates'ten flaş açıklamalar geldi. Gelecek tahminlerini paylaşan Gates'ten çok konuşulacak bir 2022 öngörüsü geldi.
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... 5 milyondan fazla cana mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.
Bu açıklamaları nedeniyle pek çok iddianın baş aktörü konumunda olan Gates'ten flaş açıklamalar geldi. İşte Gates'in geleceği yönelik 5 öngörüsü...
Kendi blogunda yazdığı bir yazıda Gates şu yorumlarda bulundu: 'Delta varyantı ve aşı edinmelerle ilgili zorluklar nedeniyle, şu ana kadar pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz. Bu kadar bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkacağını tahmin etmemiş, insanları aşı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife almışım. Yine de sonun göründüğünden umutluyum. Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir, ancak pandeminin akut aşamasının 2022'de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum.'
'Önümüzdeki iki veya üç yıl içinde, çoğu sanal toplantının, ızgara şeklinde dizilmiş 2 boyutlu kamera görüntülerinden, 3 boyutlu dijital avatarları içeren Metaverse’e geçeceğini tahmin ediyorum. Hem Facebook hem de Microsoft kısa süre önce bunun için vizyonlarını açıkladılar ve bu da çoğu kişiye nasıl görüneceğine dair ilk görüşlerini verdi.'
'Buradaki fikir, avatarınızı kullanarak yapacağınız sanal toplantıların insanlarla gerçek bir odada olma hissini vermesidir' diyen Gates, 'Bunu yapmak için ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalayacak VR gözlüklerine ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak. (Görüntülü toplantılara hızlı geçişi mümkün kılan şeylerden biri, birçok kişinin zaten kameralı bilgisayarları veya telefonları olduğu gerçeğiydi.) Microsoft gelecek yıl, mevcut sistemle 2 boyutlu bir avatarı canlandırmak için web kameranızı kullanan bir geçici sürümü piyasaya sürmeyi planlıyor' ifadelerini kullandı.
3- İnsanlar evde sağlam bir sağlık teşhisi yapabilme kabiliyetine sahip olacaklar
1960’larda geleceği öngören insanlar zamanla herkesin evinde tıbbi teşhis yapabilen bir bilgisayara sahip olacağını tahmin ediyorlardı. Anlaşılan Gates bu hayalden vazgeçmemiş.
'Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Ya nasıl uyuduğunuzu ve aktif kalp atış hızınızın ne olduğunu görmek için akıllı saatinizden toplanan verilere bakabilseydi? Yakınınızdaki uygun bir yerde, belki yerel eczanenizde sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Ya başka bir şehre taşınmış olsanız bile sevdiğiniz hekimini görmeye devam edebilseydiniz?'
'Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar. Sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceklerini merakla bekliyorum' diyen Gates, 'Teknoloji ve gizlilik sınırlarının ötesinde, dijital sağlık hizmetleri gerçekten ana akım haline gelmeden önce çözmemiz gereken bazı regülasyon engelleri de var. Bazı yerlerin kanunları, lisanslamanın şu anki işleyişinden dolayı uzaktan hastaları görmeyi zor kılıyor' dedi.
4- Muhtemelen Alzheimer için bir kan testi kullanıma onaylanacak
Gates, Alzheimer hastalığı için bir kan testi de dahil olmak üzere, çok yakın olduğuna inandığı birçok tıbbi ilerleme konusunda son derece iyimser. Gates'e göre, 2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisi. Son zamanlarda bu cephede büyük ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı;
'Alzheimer için ilk uygun fiyatlı, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması ihtimali iyi görünüyor. Bu gelişme, şu anda tedavisi veya yavaşlatmanın bir yolu olmayan hastalığı olan insanlar için ezber bozucu olmayacak olsa da, bu test, bir tedavi buluşu arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır'
5- 2022 'yeni normalin yılı' olacak
Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de sona ereceğine inandığını söylerken, Covid-19 sağlık krizinin birçok kalıntısı devam etse bile, normalin yeni bir versiyonuna yerleşeceğimizi belirtiyor.
'Benim için bu, Kovid vakaları umarım azalırken biraz daha ofise gitmek anlamına gelecek. Üç çocuğumun da evden ayrıldığı ve günüm onlarla geçirecek zaman bulmak üzerine yapılandırılmadığı için evde yeni bir ritim bulmak istiyorum. Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum. YouTube’da ve Wondrium gibi abonelik hizmetlerinde çok sayıda eğitici video izleme gibi COVID döneminden kalma alışkanlığımı sürdürmek istiyorum çünkü bunlar belirsiz konular hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir yolu. (Artık cam yapımı, kuş gözlemciliği ve Amerikan Samoası tarihi hakkında beklediğimden daha çok şey biliyorum.)'