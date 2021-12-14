Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

'Buradaki fikir, avatarınızı kullanarak yapacağınız sanal toplantıların insanlarla gerçek bir odada olma hissini vermesidir' diyen Gates, 'Bunu yapmak için ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalayacak VR gözlüklerine ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak. (Görüntülü toplantılara hızlı geçişi mümkün kılan şeylerden biri, birçok kişinin zaten kameralı bilgisayarları veya telefonları olduğu gerçeğiydi.) Microsoft gelecek yıl, mevcut sistemle 2 boyutlu bir avatarı canlandırmak için web kameranızı kullanan bir geçici sürümü piyasaya sürmeyi planlıyor' ifadelerini kullandı.