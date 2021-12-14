MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü
GeriDünya Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 12:02 | 

Son dakika: Koronavirüsü bilen Bill Gates'ten flaş tahmin... Çok konuşulacak 2022 öngörüsü

Dünyayı Kovid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates'ten flaş açıklamalar geldi. Gelecek tahminlerini paylaşan Gates'ten çok konuşulacak bir 2022 öngörüsü geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... 5 milyondan fazla cana mal olan virüs eski normallerimizi geride bırakmamıza neden oldu.
2
Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz adı inatla komplo teorileri ile anılan Bill Gates. Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.
3
Bu açıklamaları nedeniyle pek çok iddianın baş aktörü konumunda olan Gates'ten flaş açıklamalar geldi. İşte Gates'in geleceği yönelik 5 öngörüsü...
41- Kovid-19 pandemisinin en kötüsü 2022’de geçmiş olacak

1- Kovid-19 pandemisinin en kötüsü 2022’de geçmiş olacak

İlk olarak, iyi haberden bahsedelim. Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de atlatılacağına inanıyor. Bu, her şeyin 2019’da sahip olduğumuz normale döneceği anlamına gelmiyor, ancak Gates’ her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyor.
5
Kendi blogunda yazdığı bir yazıda Gates şu yorumlarda bulundu: 'Delta varyantı ve aşı edinmelerle ilgili zorluklar nedeniyle, şu ana kadar pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz. Bu kadar bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkacağını tahmin etmemiş, insanları aşı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife almışım. Yine de sonun göründüğünden umutluyum. Başka bir tahminde bulunmak aptalca olabilir, ancak pandeminin akut aşamasının 2022'de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum.'
62- İki üç yıla Metaverse içinde toplantı yapmak yaygınlaşacak

2- İki üç yıla Metaverse içinde toplantı yapmak yaygınlaşacak

Bill Gates de Facebook ve Mark Zuckerberg kadar Metaverse’ün ufukta görünen bir teknoloji olduğu fikrini destekliyor. Metaverse’ün toplantı yapma şeklimizi dönüştüreceğine inandığının altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı:
7
'Önümüzdeki iki veya üç yıl içinde, çoğu sanal toplantının, ızgara şeklinde dizilmiş 2 boyutlu kamera görüntülerinden, 3 boyutlu dijital avatarları içeren Metaverse’e geçeceğini tahmin ediyorum. Hem Facebook hem de Microsoft kısa süre önce bunun için vizyonlarını açıkladılar ve bu da çoğu kişiye nasıl görüneceğine dair ilk görüşlerini verdi.'
8
'Buradaki fikir, avatarınızı kullanarak yapacağınız sanal toplantıların insanlarla gerçek bir odada olma hissini vermesidir' diyen Gates, 'Bunu yapmak için ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalayacak VR gözlüklerine ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil, bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak. (Görüntülü toplantılara hızlı geçişi mümkün kılan şeylerden biri, birçok kişinin zaten kameralı bilgisayarları veya telefonları olduğu gerçeğiydi.) Microsoft gelecek yıl, mevcut sistemle 2 boyutlu bir avatarı canlandırmak için web kameranızı kullanan bir geçici sürümü piyasaya sürmeyi planlıyor' ifadelerini kullandı.
93- İnsanlar evde sağlam bir sağlık teşhisi yapabilme kabiliyetine sahip olacaklar

3- İnsanlar evde sağlam bir sağlık teşhisi yapabilme kabiliyetine sahip olacaklar

1960’larda geleceği öngören insanlar zamanla herkesin evinde tıbbi teşhis yapabilen bir bilgisayara sahip olacağını tahmin ediyorlardı. Anlaşılan Gates bu hayalden vazgeçmemiş.
10
'Şu anda, yıllık fizik muayenenizin zamanı geldiğinde, muhtemelen hayati ölçümleriniz ve kanınızı aldırmak için doktorunuzun muayenehanesine gitmeniz gerekiyor' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;
11
'Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Ya nasıl uyuduğunuzu ve aktif kalp atış hızınızın ne olduğunu görmek için akıllı saatinizden toplanan verilere bakabilseydi? Yakınınızdaki uygun bir yerde, belki yerel eczanenizde sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Ya başka bir şehre taşınmış olsanız bile sevdiğiniz hekimini görmeye devam edebilseydiniz?'
12
'Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar. Sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceklerini merakla bekliyorum' diyen Gates, 'Teknoloji ve gizlilik sınırlarının ötesinde, dijital sağlık hizmetleri gerçekten ana akım haline gelmeden önce çözmemiz gereken bazı regülasyon engelleri de var. Bazı yerlerin kanunları, lisanslamanın şu anki işleyişinden dolayı uzaktan hastaları görmeyi zor kılıyor' dedi.
134- Muhtemelen Alzheimer için bir kan testi kullanıma onaylanacak

4- Muhtemelen Alzheimer için bir kan testi kullanıma onaylanacak

Gates, Alzheimer hastalığı için bir kan testi de dahil olmak üzere, çok yakın olduğuna inandığı birçok tıbbi ilerleme konusunda son derece iyimser. Gates'e göre, 2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisi. Son zamanlarda bu cephede büyük ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Gates şu ifadeleri kullandı;
14
'Alzheimer için ilk uygun fiyatlı, erişilebilir kan testinin gelecek yıl onaylanması ihtimali iyi görünüyor. Bu gelişme, şu anda tedavisi veya yavaşlatmanın bir yolu olmayan hastalığı olan insanlar için ezber bozucu olmayacak olsa da, bu test, bir tedavi buluşu arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır'
155- 2022 yeni normalin yılı olacak

5- 2022 'yeni normalin yılı' olacak

Gates, pandeminin en kötüsünün 2022’de sona ereceğine inandığını söylerken, Covid-19 sağlık krizinin birçok kalıntısı devam etse bile, normalin yeni bir versiyonuna yerleşeceğimizi belirtiyor.
16
'2022’nin çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet yerleştiği bir yıl olacağını düşünüyorum' diyen Gates sözlerine şöyle devam ediyor:
17
'Benim için bu, Kovid vakaları umarım azalırken biraz daha ofise gitmek anlamına gelecek. Üç çocuğumun da evden ayrıldığı ve günüm onlarla geçirecek zaman bulmak üzerine yapılandırılmadığı için evde yeni bir ritim bulmak istiyorum. Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum. YouTube’da ve Wondrium gibi abonelik hizmetlerinde çok sayıda eğitici video izleme gibi COVID döneminden kalma alışkanlığımı sürdürmek istiyorum çünkü bunlar belirsiz konular hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir yolu. (Artık cam yapımı, kuş gözlemciliği ve Amerikan Samoası tarihi hakkında beklediğimden daha çok şey biliyorum.)'
18
Geçmişte yaptığı tahminlerine bakılırsa, Bill Gates doğru çıktığı kadar yanlış çıkan tahminleri de bulunan bir isim.
19
Ancak çoğu iyimserlikten kaynaklandığı bariz olan bu listedeki tahminler için onu suçlamak zor. Sonuçta herkes için biraz daha sağlıklı ve biraz daha normal bir geleceği kim istemez?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi