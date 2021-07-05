Son dakika... Koronavirüsten kurtulan ona yakalanıyor: Vaka sayısı açıklandı
Hindistan'da uzun süre koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarda virüsü yenmelerine rağmen ortaya çıkan hastalık uzmanları endişelendiriyor. Hastalığın kemiklere kadar işlediği belirtilirken vaka sayısı da açıklandı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde yaklaşık 200 milyon kişiye bulaştı ve 4 milyona yakın insanın canına mal oldu.
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Dünya koronavirüsten kurtulamamışken Hindistan'dan gelen iki ölümcül varyant ile tanıştı; Delta ve Delta Plus varyantı. Bu varyantların görüldüğü Hündistan'da görev alan uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi.
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Uzmanlar koronavirüsü atlatan hastalarda görülen yeni hastalığı açıkladı. Ülkenin Mumbai şehrinde Kovid-19 hastalarında üç avasküler nekroz vakası veya kemik dokusu ölümü bilimsel rapor edildi.
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Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'deki Hinduja Hastanesi, Kovid-19 tedavisi gördükten iki ay sonra nekrozlu üç hastayı tedavi etti. başka bir deyişle bu hastalık Kovid-19'a yakalananları hedef aldı.
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Hinduja Hastanesi tıbbi direktörü Dr Sanjay Agarwala, The Times of India'ya doku ölümü olarak da biline Nekroz vakaları ile ilgili yaptığı açıklamada bu hastaların uyluk kemiğinde ağrı geliştirdiğini söyledi. Doktorlar bu durumun virüse karşı kullanılan ilaçların yan etkisi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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KARA MANTAR YAYILIYOR!
Öte yandan siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.
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Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini duyurdu. Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmak zorunda kalıyor.
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Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.
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İŞTE EN SAVUNMASIZ GRUP
Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre, doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.
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Manchester Üniversitesi'nden Dr David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır' ifadesine yer verdi. Kara Mantar en son Afganistan'da görüldü.
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KARA MANTAR (MUKORMİKOZ) NEDİR?
Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.
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TEDAVİSİ SÜREN HASTA SAYISI AZALIYOR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 44 bin 111 yeni vaka tespit edildi, 738 kişi öldü, 57 bin 477 hasta iyileşti.
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Tedavisi süren hasta sayısı da 495 bin 533'e geriledi. İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.
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Toplam 29 milyon 605 bin 779 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,1'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 30 milyon 502 bin 362'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 401 bin 50'ye çıktı.
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AŞININ DELTA'YA KARŞI ETKİNLİĞİ BELLİ OLDU
NDTV’nin haberine göre, Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen ve klinik denemelerde üçüncü aşamada olan yerli aşı Covaxin’in etkililiğine ilişkin nihai sonuçlar kamuoyuna duyuruldu. Henüz hakem onayı almayan sonuçlara göre, Covaxin’in Delta varyantına karşı yüzde 65,2 etkili olduğu bildirildi.
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Öte yandan yerli aşının virüse karşı ortalama yüzde 77,8 koruma sağladığı ortaya kondu. Şirket, Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) acil kullanım onayı almak için görüşmelerde bulunuyor. Aralarında Brezilya, İran, Meksika ve Filipinler’in olduğu 16 ülkede Covaxin’e acil kullanım izni verilmişti.