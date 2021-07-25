Son dakika: Koronavirüsten kurtulan hastalarda görüldü... Yer yine Hindistan!
Hindistan'da koronavirüs geçiren 14 hastada 'olağandışı derecede büyük' karaciğer apseleri görüldü. Doktorlar 13 hastayı kurtarırken bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 4 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs son dönemde varyantlar ile gündemde.
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Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nin 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta. Delta'nın doğduğu ülke olan Hindistan'dan ise bir kötü haber daha geldi.
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İngiliz Independent gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, koronavirüsten kurtulan hastalarda karaciğer absesine rastlandı. Gelen ilk bilgilere göre en az 14 kişide bu durum gözlemlendi.
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Hindistan'ın başkenti Delhi'deki özel bir hastanede görev alan doktorlar, yakın zamanda Kovid-19'dan iyileşen en az 14 kişide 'alışılmadık derecede büyük' ve birden fazla karaciğer apsesi tespit etti.
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İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ
Doktorlar, 28-74 yaş grubundaki 10 erkek ve 4 kadından oluşan bu hastaların, son iki ayda "olağandışı belirtilerle" Sir Ganga Ram Hastanesi'ne getirildiğini söyledi. Hastalardan 13'ü tedaviye olumlu yanıt verirken bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Hastaneden yapılan resmi açıklamada 'Son iki ayda ilk kez, 14 hastada Covid-19 enfeksiyonundan kurtulduktan sonra alışılmadık derecede büyük ve çoklu karaciğer apseleri gördük' ifadelerine yer verildi.
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Doktorlar, kötü beslenmenin ve steroid kullanımının, bu durumu tetikleyebileceğinden şüpheleniyor. Ancak şu an için bilim insanlarının üzerinde uzlaştığı bir teori bulunmuyor.
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BİR YANDAN DA KARA MANTAR İLE MÜCADE!
Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan bir süredir de Kara Mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" ile mücadele ediyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.
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Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini duyurdu. Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmak zorunda kalıyor.
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Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.
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İŞTE EN SAVUNMASIZ GRUP
Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı. BBC'de yer alan habere göre, doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.
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Manchester Üniversitesi'nden Dr David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır' ifadesine yer verdi.
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KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.
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HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?
Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor.
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Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor. Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor.
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Kovid-19'dan iyileşen hasta kara mantar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.