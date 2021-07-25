Son dakika: Koronavirüsten kurtulan hastalarda görüldü... Yer yine Hindistan!

BİR YANDAN DA KARA MANTAR İLE MÜCADE! Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan bir süredir de Kara Mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" ile mücadele ediyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.