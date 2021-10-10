Son dakika... Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler belli oldu! Ülke ülke açıkladılar
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 'Virüs en çok hangi ülkeleri etkiledi?' sorusu yanıt buldu. Açıklanan tabloda virüsün çıktığı ülke olan Çin şaşkınlığa neden olurken Türkiye de listede yer aldı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Dünyanın neredeyse her bölgesinde görülen virüs 240 milyona yakın fazla kişiye bulaştı.
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Son dönemde Delta, Delta Plus ve Mu gibi varyantları le gündeme gelen virüs 5 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Bu mutasyonlar pek çok ülkede pandemi tedbirlerinin geri gelmesine neden oldu.
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Dünya genelinde pek çok ülke takviye doz kararı alırken pandemiden en çok etkilenen ülkeler açıklandı. 33 milyon nüfusa sahip Peru 200 bine yakın ölüm ile listenin zirvesinde yer aldı.
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Peru'da Kovid-19'a bağlı ölüm oranı her 100 bin insan için 623,9 olarak belirlendi. Peru'yu 325,9 ile Bosna Hersek izledi. Kuzey Makedonya 3'üncü (325.6), Karadağ 4'üncü (314.1), Macaristan (311.7) 5'inci sırada yer aldı.
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Çin şaşırttı!
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de milyon kişi başına yalnızca 30 ölüm kaydedildi. İngiltere, milyonda 2 bin 47 ölümle dünyanın en kötü etkilenen 24. ülkesiyken, ABD milyonda 2 bin 161 ile 20. sırada yer aldı.
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Ancak 45 milyondan fazla kişinin koronavirüse yakalandığı ABD en çok vakaya sahip ülke olmaya devam ederken ABD'yi yaklaşık 34 milyon vaka ile Hindistanda ve 21.5 milyon vaka ile Brezilya takip ediyor.
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Türkiye kaçıncı sırada?
Worldometer'da yer alan veriler ışığında toplam vaka sayıları baz alındığında Türkiye 7 milyon 416 bin 182 vaka ile 6'ncı sırada yer alıyor. Ancak virüse bağlı can kayıpları baz alındığında ise Türkiye yaklaşık 66 bin vefat ile 18'inci sırada yer alıyor.
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Türkiye'de pandeminin başından beri 6.9 milyona yakın hasta koronavirüsü yenmeyi başardı. Bu da Türkiye'yi 4'üncü sıraya yerleştiriyor.
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The Economist duyurdu! İşte gerçek ölü sayısı
Resmi rakamlara göre, yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 4 milyon 863 bin 98 kişinin hayatına mal oldu. Söz konusu araştırmaya göre, bu sayı gerçeği yansıtmıyor olabilir.
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Geçtiğimiz haftalarda The Economist’te yer alan çalışmaya göre dünya genelindeki toplam ölü sayısı 3 kat daha yüksek olabilir. Bu da ölü sayısının 15 milyonu aşması demek.
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Çin, Rusya ve Hindistan gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az sayıldığını belirten çalışmaya göre, bu bölgelerde Kovid-19'dan ölen birçok kişiye hiç test yapılmadı.
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Latin Amerika ve Afrika'daki pek çok ülkede de benzer bir tablonun olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Nikaragua'daki ölümlerin bildirilen 200'den yüzde 9 bin 900 daha fazla olabileceğini öne sürdü.
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Ölü sayısı 1 günde 2.5 katına çıktı
Geçtiğimiz aylarda pandemiden en çok etkilenen ülke olan Peru'dan gelen itiraf bu raporu doğrular cinsten. Zira Peru, Kovid-19'a bağlı ölümlerde eksik sayım yaptığını kabul etmişti.
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Gelen uyarılar sonrası Peru, yeni koronavirüs tablosunu açıklamış, bu adım sonrası ülkedeki Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bir gecede 2,5 kat artmıştı.
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Resmi açıklama sonrası Peru kişi başına en yüksek ölüm oranının görüldüğü ülke olmuştu. Ülke hala bu alanda birinci sıradaki yerini koruyor.