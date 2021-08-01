Son dakika... Koronavirüsteki semptom bilmecesi çözüldü! İşte yeni liste

Araştırmacılar konu ile ilgili '60-79 yaşlarındaki bireyler için göğüs ağrısı, olağandışı kas ağrısı, nefes darlığı ve koku kaybı en alakalı özellikler iken, 80 yaş ve üstü katılımcılar için ishal, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı , olağandışı kas ağrısı, göz ağrısı ve titreme veya titreme en alakalı semptomlardı' ifadeleri yer aldı.