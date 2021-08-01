Son dakika... Koronavirüsteki semptom bilmecesi çözüldü! İşte yeni liste
İngiliz bilim insanları koronavirüs (Kovid-19) semptomlarının yaşınıza ve cinsiyetinize bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı. İşte bilim insanlarının yayınladığı yeni semptom listesi...
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) 200 milyona yakın insana bulaştı. Virüs 4 milyonun üzerinde kişinin canına mal oldu.
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Pandemi ile bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüse ayırmış durumda. Bu sayede dünyanın dört bir yanında pek çok keşfe imza atıldı.
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Bilim dünyasının virüse karşı savaşı sürerken ezber bozan bir araştırmaya ait sonuçlar açıklandı. İngiliz bilim insanları semptom bilmecesini sonunda çözdü.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bilim insanları koronavirüs semptomlarının yaşınıza ve cinsiyetinize bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı ve yaş gruplarında en sık görülen belirtileri açıkladı.
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Veriler, ZOE Symptom Tracker uygulamasına semptomlarını kaydeden on binlerce hastalardan alındı ve ardından King's College uzmanlar tarafından analiz edildi.
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İŞTE YAŞA GÖRE EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR
Uzmanlar, farklı yaş gruplarında erken teşhis için farklı önemi olan 18 farklı semptomun incelendiğini belirtti. İşte yaş yaş en sık görülen semptomlar...
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Erken teşhis söz konusu olduğunda uzmanlar, temel semptomların koku kaybı, göğüs ağrısı, sürekli öksürük, karın ağrısı, ayaklarda kabarcıklar, göz ağrısı ve olağandışı kas ağrısı olduğunu söyledi.
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Ancak, bilim insanları koku kaybının 60 yaşın üzerindeki kişilerde önemini kaybettiğini ve 80 yaşın üzerindeki kişiler için önemli olmadığını buldular. İshal gibi diğer erken belirtilerin ise 60-79 ve 80 yaşlarındakilerde kilit öneme sahip olduğu belirtildi.
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Araştırmacılar konu ile ilgili '60-79 yaşlarındaki bireyler için göğüs ağrısı, olağandışı kas ağrısı, nefes darlığı ve koku kaybı en alakalı özellikler iken, 80 yaş ve üstü katılımcılar için ishal, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı , olağandışı kas ağrısı, göz ağrısı ve titreme veya titreme en alakalı semptomlardı' ifadeleri yer aldı.
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Semptom bildiriminin ilk üç gününe bakıldığında, 16-39 yaş arası kişiler çoğunlukla koku kaybı, göğüs ağrısı, karın ağrısı, nefes darlığı ve göz ağrısı yaşadı.
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Pandemi boyunca virüsün önemli bir göstergesi olarak kullanılan ateş, herhangi bir yaş grubunda erken bir enfeksiyon belirtisi olarak bulunmadı. Uzmanlar, ayrıca enfeksiyon söz konusu olduğunda hem erkeklerin hem de kadınların farklı belirtiler gösterdiğinin altını çizdi.
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Daha önce 50 yaşın altındaki kadınların uzun süreli Kovid'den mustarip olma olasılığının erkeklerden daha fazla olduğu keşfedilmişti . Bununla birlikte, erkeklerin Kovid'e yakalanmaları durumunda ölme ihtimalinin iki kat daha fazla olduğu da bulundu.
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Yeni araştırma, erkeklerin nefes darlığı, yorgunluk, titreme ve ateşi bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu, kadınların ise koku kaybı, göğüs ağrısı ve kalıcı öksürük bildirme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.
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Araştırmacılar elde ettikleri bulgular ışığında 'Test kılavuzu, özellikle yüksek oranda bulaşıcı olan yeni varyantlar karşısında, vakaların daha erken alınmasını sağlamak için güncellenebilir' çağrısında bulundu.
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AŞI OLANLARDA EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER
Uzmanlar aşının koronavirüse karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor. Zira aşı olanların virüse yakalanma oranları oldukça düşük. Bu kişiler virüse yakalansa dahi hastaneye başvurma oranları bir hayli düşük.
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İngiltere'de yapılan bir başka araştırma virüse yakalananların gösterdiği semptomlar ile aşıya rağmen koronavirüs kapanların gösterdiği belirtilerin farklılık gösterdiğini ortaya çıkardı.
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Virüsün en yaygın göstergeleri ateş, uzun süreli öksürük ve tat veya koku kaybı olarak gösteriliyor. Ancak Londra'daki King's College'da yapılan araştırmaya göre, aşı olmuş Kovid-19 hastalarındaki en sık görülen semptom hapşırık olarak belirlendi.
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Araştırmaya göre, aşı olmuş Kovid-19 hastalarında görülen diğer yaygın semptomlar şöyle; baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı. Bilim insanları elde ettikleri sonuçlar ışında bir de uyarıda bulundu. Ekip aşılanmış ve pozitif test edilen kişilerin aşılanmamış olanlara kıyasla daha hafif semptomlara sahip olduğunu keşfetti.
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İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan AstraZeneca aşısından sonra testi pozitif çıkan 2 bin 278 yetişkinin incelendiği araştırmada konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi; 'Daha önce aşı olup virüse yakalanan kişiler daha az semptom bildirildi. Bu da hastalığı daha hafif atlattıklarını ve daha çabuk iyileştiklerini gösteriyor.'