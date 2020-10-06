Son dakika: Trump için eşi benzeri görülmemiş koronavirüs tedavisi

ABD'de koronavirüs konusunda çalışan uzmanlardan biri olan Dr. Walid Gellad konuyla ilgili olarak bu denenmemiş ilaçların gönüllü hastalarda hastalığın ancak ileri safhalarında kullanıldığını, Trump için hastalığın henüz başlarında bu şekilde kullanılmasının 'eşi görülmemiş' bir durum olduğunu söylüyor.