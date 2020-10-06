Son dakika: Trump için eşi benzeri görülmemiş koronavirüs tedavisi
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalandığını açıkladığından beri dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Haberin ardından hastaneye kaldırılan ancak kısa sürede taburcu olan Trump'ın Covid-19 tedavisi ise en çok merak edilen konulardan biri. Uzmanlara göre Trump'a uygulanan tedavinin dünyada eşi benzeri yok!
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Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump tüm dünyanın birinci gündem maddesi haline geldi.
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Cuma günü kendi attığı bir tweet ile Covid-19'a yakalandığını duyuran Trump hemen ardından hastaneye kaldırılmış, ancak durumunun iyi olduğu bildirilerek kısa sürede taburcu edilmişti.
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74 yaşında olan Trump'ın gerek yaşı, gerekse fazla kiloları ve kalp, tansiyon gibi sağlık problemlerinin olması akıllara hastalığın seyrinin ağırlaşıp ağırlaşmayacağı sorularını da getirmişti.
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ABD başkanının nasıl bir tedavi aldığı en çok merak edilen konulardan bir haline gelmişti.
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Time'da yer alan bir haber Donald Trump'a uygulanan sıra dışı ve daha önce görülmemiş tedavinin detaylarını ortaya koydu.
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Habere göre Trump için uygulanan tedavi üç ilacın karışımını içeren bir tedavi kokteyli. Bu daha önce dünyada hiç uygulanmamış bir yöntem.
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Doktoru Sean Conley'in de açıkladığına göre Trump'a koronavirüs bulaştığı öğrenilir öğrenilmez bağışıklık sistemini virüsle savaşması için güçlendirecek iki 'Monoklonal' antikorun birleşimi verilmeye başlandı.
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Trump Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığında ise koronavirüsün kendini kopyalayıp çoğalmasını önleyen Remdesivir adlı ilacı almaya başladı.
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Remdesivir Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından henüz onaylanmamış bir ilaç olsa da koronavirüs tedavisinde acil durumlarda kullanımına onay veriliyor.
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Trump bu iki ilaçla birlikte aynı zamanda hastalığın ileri safhalarında vücudun zarar görmemesi için kullanılan Deksametozon adlı steroid ilacı da kullanıyor.
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Uzmanlar özellikle Trump'ın tedavisinde kullanılan 'Monoklonal' antikor kokteylinin henüz deney aşamasında bir yöntem olduğunu, deneylerde başarılı sonuçlar alınmış olsa da henüz kullanım izninin olmadığını belirtiyor.
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Bu tedavi için Beyaz Saray'ın özel bir izin aldığı da haberde altı çizilen noktalardan biri olarak dikkat çekiyor.
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ABD Başkanı olan Donald Trump'ın titiz bir şekilde tedavi edilmesi ve iyileşmesi için tüm çabaların sarf edilmesi elbette şaşırılacak bir durum değil.
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Ancak bugüne kadar koronavirüsü salgınını ciddiye almamakla eleştirilen, maske takmamakta ısrar eden ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak virüsü etrafındaki birçok kişiye de bulaştıran Trump'ın elde edebildiği bu yoğun tedavi eleştirilere de sebep oluyor.
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ABD'de koronavirüs konusunda çalışan uzmanlardan biri olan Dr. Walid Gellad konuyla ilgili olarak bu denenmemiş ilaçların gönüllü hastalarda hastalığın ancak ileri safhalarında kullanıldığını, Trump için hastalığın henüz başlarında bu şekilde kullanılmasının 'eşi görülmemiş' bir durum olduğunu söylüyor.
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Trump'ın tedavisinde kullanılan Deksametozon adlı steroid de başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok sağlık kuruluşu tarafından 'hastanede yatan ve oksijen desteğine ihtiyaç duyan' hastaların tedavisinde kullanılması için öneriliyor.
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Dünya genelinde koronavirüse yakalanan insan sayısı 35 milyon 709 bini aştı ve hızla 36 milyona yaklaşıyor.
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Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden sayısı ise 1 milyon 46 bin 79 kişi olarak açıklandı. ABD, salgından en çok etkilenen ülkelerin ilk sırasında yer alıyor.
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En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 679 bin 644 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 215 bin 32 kişi hayatını kaybetti.
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Trump^'ın tedavisiyle ilgili eleştirilerin başında ise dünya genelindeki 36 milyona yakın insanın bu deneysel ve çok ileri safhadaki hastalarda kullanılması gereken ilaçlara erişiminin olmaması ve muhtemelen hiç olmayacak olmasıyla ilgili.
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Uzmanlar Trump'ın koronavirüs tedavisini bu şekilde ve bu kadar yoğun alan 'gezegendeki ilk ve tek insan' olduğunu vurguluyor.
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Örneğin Trump'ın tedavisinde kullanılan Remdesivir adlı ilaç damar yoluyla alındığı için hastaların hastanede olması gerekiyor.
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Ancak doktoru Sean Conley'in de belirttiği gibi Beyaz Saray'da şu anda Trump'ın tedavisi için benzeri görülmemiş bir tedavi ortamı oluşturulmuş durumda ve hiçbir bakımı aksamıyor.
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Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü vermişti.