Son dakika.. Koronavirüse karşı alınacak önlemler neler olacak? Sokağa çıkma yasağı, yüz yüze eğitim, restoran ve kafeler.. İşte detaylar
Son dakika haberine göre, koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbirler bugün 15.30'daki kabine toplantısında ele alınacak. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında virüsün seyri konuşuldu ve olumlu yönde tablonun değişmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma kısıtlaması ve restoranlara saat sınırlamasının ele alınacağı öğrenildi. İşte son gelişmeler...
CNN Türk Muhabiri Ahmet Melik Türkeş şu bilgileri paylaştı:
"Kabine toplantısının saat 15,30'da başlaması planlanıyor. Kabine toplantısından bir gün önce Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda virüsün seyri konuşuldu ve olumlu yönde tablonun atılması için atılması gereken adımlar konuşuldu.
"RİSKLİ İLLERDE OLUMLU SEYİR GÖRÜLMEZSE..."
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında gündeme gelen tüm konular bugün de gündeme gelinecek. Ne zaman virüsün kötü seyrinden bahsedilse kısıtlama kararları da gündeme geliyor. Bilim Kurulu'nda tedbirler sonrasında salgında istenilen düzeyde azalma görülmezse hafta sonu sokağa çıkma yönünde bir kısıtlama kararının alınması tavsiye edildi. Buna ilişkin de aslında önümüzdek günler belirleyici olacak. Özellikle riskli illerde olumlu bir seyir görülmezse bu yönde bir adım gelebilir.
BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ: BAZI KISITLAMALAR OLABİLİR
Öte yandan, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Özlü, Bilim Kurulu toplantısında sokağa çıkma yasağı ve restoranların paket servise geçmesi konusunda bilgi paylaşımı yapıldığını, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında bazı kararlar alınabileceğini ifade etti. Daha önceki önlemlere uyulmadığını vurgulayan Özlü, bu nedenle yeni önlemlerin alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.
Özlü; "Gerçekten salgında yükselme var. Avrupa ve dünya için de aynı durum söz konusu. Mutlaka bu vaka sayısını indirmemiz gerekiyor, ilerleyen günlerde daha güçlü bir dalganın geleceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla tedbirlere ihtiyacımız var." dedi.
"Bulaşmada en önemli faktör kapalı alanlarda hastalığın yağılması. Sokaklarda caddelerde, merkezlerde, kafelerde, restoranlarda, AVM'lerde ortaya çıkan kalabalıklaşmayı azaltacak tedbirler kaçınılmaz gibi duruyor. Tabi ki bunların kapsamı hükümet tarafından belirlenecek. Bilim Kurulu'ndan en hafiften en ağıra önlemler tartışıldı. Akşam itibariyla bazı uygulamalardan haberimiz olur."
HANGİ TEDBİRLER ALINMALI?
Özlü, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar alınan tedbirlere uyulsaydı şimdi bu kadar sıkıntı yaşamazdık fakat maalesef tedbirlere uyulmadı. Sokaklardaki, toplu taşımadaki kalabalığı azaltacak önlemler alınmalı. Keyfi sokağa çıkma ile ilgili bazı kısıtlamalar gelebilir. İşi olmayanın sokağa çıkması şu durum için çok doğru değil. Bu yönde bazı kararlar alınabilir. Bu önlemler sadece sokağı değil toplu taşımadaki kalabalığı da azaltacak."
RESTORAN VE KAFELER HASTALIĞI YAYIYOR MU?
"Maalesef restoran ve kafelerde hayat hastalık yokmuş gibi devam ediyor. Aynı şekilde AVM'ler de büyük risk taşıyor. Restoran ve kafelerde yeme içme olduğu için maske takamıyorsunuz bu da büyük risk teşkil ediyor. Aynı masada birlikte yemek yiyorsanız hastalığın bulaşma şansının en yüksek olduğu yerler arasında restoran ve kafeler yer alıyor. Kıraathaneler de hastalık konusunda büyük sorun teşkil ediyor. Kıraathaneler, kahveler de virüsün bulaşmasında büyük risk taşıyor."
"Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda hastalığın bulaşmasını önlemek adına restoranlarda paket servise geçilebilir."
OKULLARDA DA BİR MİKTAR ETKİLENME OLABİLİR
"Okullarda da yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir."
Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini vermişti.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetmişti:"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."
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