Son dakika... Koronavirüse davetiye çıkarıyor: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!
Dünya 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüse çare arıyor. Virüsü mercek altına alan ABD'li bilim insanlarından yeni bir uyarı geldi. Bilim insanları Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artıran faktörü belirledi.
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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı.
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Virüsü anlamamıza ve onunla mücadele etmemize imkan tanıyan pek çok bilimsel araştırma yapıldı. Bu kapsamda koronavirüse yakalanma riskinizi artıran bir dizi faktör belirledi.
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Kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi hastalıkları olan kişilerin Kovid-19'a karşı daha savunmasız olduğu belirlendi. Bilim insanlarının 'en savunmasız grup' olarak tanımladığı bu grup yapılan son araştırma ile tabiri caizse yeni üyeler kazandı.
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KORONA'YA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Zira ABD'de yapılan bir araştırma ile koronavirüsün tabiri caizse dostu olan bir durum daha belirlendi. Bilim insanları obezitenin koronavirüse karşı hayatınız ne kadar riske attığını belirledi.
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Obezite, insanları diğer birçok ciddi kronik hastalık için risk altına sokmanın yanı sıra Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalık riskini de artırıyor.
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CDC'den yapılan açıklamaya göre, Obeziteye sahip olmak, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış riskini üç katına çıkarabiliyor. Obezitenin akciğer kapasitesini azalttığı ve nefes darlığına, göğüs ağrısına ve daha fazlasına yol açabileceği belirtiliyor.
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SANILANDAN DAHA RİSKLİ
Ayrıca, obezitenin Kovid-19 durumunda zararlı olabilecek bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ile de ilişkili olduğunun altı çiziliyor. Texas Üniversitesi ve Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden bilim insanları ise durumun bilinenden daha da vahim olduğunu belirledi.
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Dünya çapında 154 ülkeden yetişkinlerdeki Kovid-19 ölüm oranı ve aşırı kilo arasındaki ilişkileri analiz eden ekip ülkelerdeki obezite oranlarını karşılaştırdı ve oldukça korkutucu bir sonuca ulaştı.
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Buna göre, bir ülkedeki obezite oranı diğer bir ülkeye kıyasla yüzde 1 fazla ise bu o ülkedeki koronavirüs kaynaklı ölüm oranının yüzde 3.5 oranında daha fazla olması anlamına geliyor.
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Pandemi döneminde obezitede bir artış görüldüğünü belirten uzmanlar aşırı kiloluların Kovid-19 hastalığını kötü geçirdiğini ve yoğun bakım ünitesinde yatış süresinin daha uzun sürdüğünün altını çiziyor.
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'OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK' İLAÇ
Peki obezite ile nasıl mücadele edilebilir. Uzmanlar sağlıklı yaşam ve egzersizin olmazsa olmaz olduğunu belirtiyor. Bilim dünyası bu duruma da çare bulmak için çalışmalar yürütüyor.
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Geçtiğimiz aylarda obezite tedavisine ilişkin 16 ülkede yapılan bir araştırma, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacın vücut ağırlığını yüzde 20'ye kadar azaltabildiğini gösterdi.
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New England Journal for Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, daha önce sadece kilo verme ameliyatı ile gerçekleşebilecek düzeydeki kilo kaybı, ilk kez ilaçla elde edildi.
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Çok sayıda üniversitenin katılımıyla 16 ülkede yaklaşık 2 bin kişiyle 68 haftada yapılan araştırma, Semaglutide adlı ilacın, obezitenin tedavisinde etkili olduğunu gösterdi. Vücudun beynin iştah düzenleyicisi sistemini ele geçirmesini sağlayan ilaç, açlık hissi ve buna bağlı olarak da kalori alımını azaltıyor.
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Araştırmanın yazarlarından Londra Üniversitesi Akademisi Obezite Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Rachel Batterham, konuya ilişkin, "2,4 mg Semaglutide alan kişilerin dörtte üçü, vücut ağırlıklarının yüzde 10'undan fazlasını, üçte biri de yüzde 20'den fazlasını kaybetti. Başka hiçbir ilaç bu kadar kilo verdirmeyi başaramadı. Bu gerçekten de oyunun kurallarını değiştirici." dedi.
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Araştırmada katılımcılar, ortalama 15,3 kilo verdi. Kilo vermeyle beraber bel çevresindeki yağlar, kandaki yağlar, kan şekeri ve kan basıncı gibi kalp hastalığı ve diyabet için risk oluşturan faktörlerde de azalma görüldü. Ayrıca gönüllülerin yaşam kalitelerinde iyileşmeler kaydedildi.
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Novo Nordisk tarafından üretilen Semaglutide, esasen Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılıyor.