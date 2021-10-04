Son dakika... Koronavirüse davetiye çıkarıyor: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!

Kalp-damar hastalıkları, kanser ve diyabet gibi hastalıkları olan kişilerin Kovid-19'a karşı daha savunmasız olduğu belirlendi. Bilim insanlarının 'en savunmasız grup' olarak tanımladığı bu grup yapılan son araştırma ile tabiri caizse yeni üyeler kazandı.