Son dakika.. Fahrettin Koca İstanbul'da yüzde 85 artış olduğunu açıkladı ve ilçelerdeki son durumu paylaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu, dün ilk kez Ankara dışında İstanbul’da gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamasında, son bir haftada İstanbul’daki vaka artışının geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu söyledi. Koca, İstanbul'un ilçelerindeki vaka artış yüzdelerini de paylaştı. İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum ve toplantıdan öne çıkan başlıklar...
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1
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Koronavirüs Bilim Kurulu, dün ilk kez Ankara dışında İstanbul’da gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Bakan Koca, son bir haftada İstanbul’daki vaka artışının geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu söyledi. Koca, İstanbul'un ilçelerindeki vaka artış yüzdelerini de paylaştı. İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum ve toplantıdan öne çıkan başlıklar...
2
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ARNAVUTKÖY
"Üç gün önce, İstanbul’da vaka sayılarının, Türkiye’nin yüzde 40’ına ulaştığını açıkladım. İlgili bütün kurumlar olarak teyakkuzdayız. Durum, bize olduğu kadar size de büyük sorumluluk yüklüyor. Son 7 günde ortalama vaka artışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır.
3
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ATAŞEHİR
Oran, 16.5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. İstanbul’da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.
4
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AVCILAR
İstanbul'da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62. Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde gidiyor.
5
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BAĞCILAR
İstanbul’un yakın temaslısı diyebileceğimiz Balıkesir’de ve Tekirdağ’da yüzde 96 (artış), Bilecik ve Düzce’de yüzde 99, Edirne’de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84, Sakarya’da yüzde 76, Kırklareli’de yüzde 71, Kocaeli’de yüzde 63’tir. Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye İstanbul’un temaslısıdır.
6
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BAHÇELİEVLER
Kışı burada geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu. Tıpkı memlekete gidişlerde, Anadolu’da yaşanan vaka artışları gibi, kurallara uyumun azalmasıyla birlikte, İstanbul’da salgın hızla tırmandı. Tehlike karşısında teyakkuza geçebiliyoruz: Ama riski savar savmaz, hayatı akışına bırakıyoruz. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedelleri büyüktür
7
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BAKIRKÖY
Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam ederse…Bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olmayacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs, bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugünkünün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur.
8
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BAŞAKŞEHİR
Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır. Virüs, bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa, biz de hareketi ve teması 3’te 1’e indireceğiz. Dışarı çıktığımızda, üç yere uğruyorsak bunu bire indireceğiz. Günde üç kişiyle görüşüyorsak bir kişiyle görüşeceğiz.
9
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BAYRAMPAŞA
Maske, mesafe, temizlik noktasında hassasiyet göstermemiz ve mümkün mertebe misafir almadan teması azaltan bir yaklaşım içinde olmayı istiyoruz... Gece 12’den sonra müzikli ortamlar yasaklanmıştı. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu’nun önerisi oldu.
10
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BEŞİKTAŞ
83 milyon bir olarak 16,5 milyon vatandaşımız bir olarak kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Bunu 1,5 ay önce Antep’te yükselmişti, Batman’da yükselmişti, benzer tedbirleri alarak biz sonuçları aldık. Ankara da İstanbul’un iki katıydı. İstanbul şu an Ankara’nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle geriledi. Ankara’da sokağa çıkma yasağı gibi uygulamak yapılmadan bu sonuçlar alındı.
11
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BEYKOZ
Türkiye’deki hasta sayısı yüzde 40’a yakını İstanbul’da olduğunu söylemek istiyorum. 2 bin 305 hasta sayısı, ağır hasta sayısı yüzde 30 civarında. İstanbul’da son bir haftada niye bu kadar artış oldu? İstanbul’un konuşmamda da belirttim dünyanın 14. nüfus yoğunluğu olan kenti.
12
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BEYLİKDÜZÜ
16,5 milyon ilave gelenlerle birlikte 20 milyon kentten bahsediyoruz. Dünyada benzer yaklaşımlar var. Mutasyon bulaştırıcılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15 dakikada bulaşan virüs artık daha kısa sürede bulaşabilir özellik söz konusu.
13
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BEYOĞLU
Bir araya oturma bir kafe restoran maskenin kısa süreli devre dışı kalması bulaştırıcılığı sağlayan bir sebep oluyor. İstanbul için söylemiyorum, burada daha fazla ama bulaştırıcılığı daha çok arttı.
14
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BÜYÜKÇEKMECE
Bizim maskeye ve mesafeye el hijyenine dikkat etmeyi söylüyoruz ama kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Bir araya gelmelerin 6-8 kişiden fazla olmamasına dikkat ediyor olmalıyız.
15
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ÇATALCA
Kalabalıkların ciddi risk olduğunu biliyoruz. Bu bulaştırıcılık eskiye göre daha fazla oldu. HES uygulamasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Hem yurtdışı uçuşlar dahil olmak üzere, yurtiçi seyahatlerde HES uygulaması zorunluğunu getirdik.
16
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ÇEKMEKÖY
Her geçen gün yaygın hale getirme çabası içinde olmuş olacağız. Bu dönemde bizim İstanbul’un şartları gereği, vatandaşımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını bekliyoruz. Hareketi 3’te 1’ indirin diye ifade etmiştim, bizimde azaltmamız gerekiyor.
17
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ESENLER
Durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır. Nisan ayında yaşadığımız tehlike de büyüktü. Hareket halindeki nüfusu 20 milyon civarında olan İstanbul’un, salgının merkezi olmasını güç birliği yaparak, kuralları uygulayarak önledik. Şimdi, benzer bir durumla karşı karşıyayız.
18
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ESENYURT
Çözüme en çok ihtiyaç duyduğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır. Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur.
19
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EYÜPSULTAN
İstediğim, hareketi ve teması 3’te birine indirmenizdir. Bunu yaparsanız, salgınla gerçekten savaşmış olacaksınız. Eğer bunu yaparsanız: Her gün işe gidip gelmek ve çalışmak zorunda olan insanlar, tedbirleri uygulayacak koşullara sahip olur. Toplu taşıma araçlarında risk azalır.
20
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FATİH
Kendimizi disipline sokalım. Sonsuza kadar değil. Salgını kontrol altına alana kadar. Dışarıya 3 kere çıkmak yerine 1 kere çıkın derken: Hayatınıza sınırlama getirmenizi talep ettiğimin farkındayım. Talebimin amacı, hürriyetlerinizden toplum yararına fedakârlıktır.
21
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GAZİOSMANPAŞA
Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, Hareketliği azaltmaya çalışmazsanız: Sağlık çalışanlarımız yasal hakları olan izinleri daha uzun süre kullanamayacak.
22
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GÜNGÖREN
Eğer hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturmazsak: Kurallardan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Bu sebeple size şunu diyorum: Hareketliliği ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde, tedbirden taviz vermeyin.
23
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KADIKÖY
İşverenlere sesleniyorum: Esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışmayı tercih edin. Çalışanlar bir aradaysa, birinin hastalığa yakalanmasıyla hepsi temaslı olur. Tüm temaslılar mecburen izole edilir. Vardiya sisteminde risk azalır. Çalışanlarınızın sağlığını ve iş kaybını önlemek için doğru olan budur.
24
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KAĞITHANE
Salgınla savaş, tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada, desteğinize, daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var: Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri yapın.
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KARTAL
Kalabalık ortama girecekseniz, bunun hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün. Maskenizi çıkarmayın. Virüsün size bulaşmasını göze alacağınız bir durum varsa çıkarın.
26
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KÜÇÜKÇEKMECE
Sosyal mesafe kuralına uymak mümkünken, kurala uyun. Uymuyorsanız, hastalığı göz ardı edecek kadar güçlü bir sebebiniz olmalıdır. Sevgili İstanbullular, Rica ediyorum. Testi pozitif çıkanlar, temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin.
27
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MALTEPE
Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kendilerini korumaya alsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin. Salgınla savaşın bu aşaması, disiplin istiyor.
28
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PENDİK
112 Acil Servis ekiplerimizden filyasyon ekiplerimize kadar salgınla mücadelenin tüm birimleriyle buluştuk. Sağlık ordumuzla riske karşı organize olduk. Sizden şunu hatırlamanızı istiyorum. Her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır.
29
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SANCAKTEPE
Bu sınırı zorlamamak, tedbirleri uygulamanıza bağlıdır. Tedbirler hayattan mahrum kalmak anlamına gelmiyor. Hayatı mantıklı şekilde yönetmek anlamına geliyor. Mevcut şartlara karşı hareketliliği üçte bire indirmektir.
30
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SARIYER
Biliyoruz ki, Covid-19 sadece kişilerin maruz kaldığı bir hastalık değil. Toplumların maruz kaldığı bir hastalıktır. Türkiye’nin kalbinin attığı yerde başarmak zorundayız.
31
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SULTANBEYLİ
Sağduyunuza güveniyoruz. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız. Salgını geriletmeyi başaracağız.
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SULTANGAZİ
İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü. Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu. Özellikle son dönemde 7 bine yakın yatak ilavesi söz konusu oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem şu an içinde bulunduğumuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hem iki tane acil durum hastanesi bu dönemde devreye girdi.
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ŞİŞLİ
Her biri 1008 yataklı ve her biri 432 yoğun bakımdan oluşan hastaneler. Şu dönemde bu anlamda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. İstanbul'da toplam yatak sayımız 48 bine yakın. Yoğun bakım yatak sayımız ise 9 bine yakın.
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TUZLA
Şu an İstanbul'da servis yatak doluluk oranımız yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66, bu erişkin yoğun bakım yatakları için söylediğim. Ventilatörler içerisinde doluluk oranımız yüzde 33.
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ÜMRANİYE
Yani şunu demek istiyorum; yoğun bakımlarla ilgili yüzde 66'dan kastım sadece Kovidli hastaların doluluk oranından bahsetmiyorum.
36
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ÜSKÜDAR
Diğer hastaların da buradaki sayıya dahil olduğunu, şu an yoğun bakımlarda ağır hastamızın toplamın yüzde 40'ı değil, vaka yüzde 40'ı, ağır hastamız yüzde 29-30'lar civarındadır. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığımızda ortalama 500-550 ağır hastadan bahsetmiş oluyoruz. Halbuki bizim 9 bine yakın yoğun bakım yatağımız var. Buna tabii özel sektör de dahil olmak üzere.
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ZEYTİNBURNU
Bu vaka sayısının 2 veya 3 katına çıkması durumunda farklı tablolar karşımıza çıkabilir. O nedenle biz bu hassasiyeti özellikle anlatmaya, vatandaşımızın kurallara uyumunu özellikle bu dönemde fazlasıyla istiyoruz. Biz de bakanlık olarak özellikle salgın sadece Sağlık Bakanlığının bir sorunu değil, çözebileceği sorun da değil. Bu anlamda ilgili başta İçişleri Bakanlığımızla ilgili bakanlıklarla yakın iş birliği içindeyiz.