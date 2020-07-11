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Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 13:29,

SON DAKİKA: Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum: Dünya geneli coronavirüs vaka ve ölüm sayısı.. İşte Covid 19 risk hartiası

Corona Virüs 10 Temmuz Türkiye tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca, yaptığı son dakika açıklamada, 25 Haziran'da başlayan vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği, sayının 1000'in altına düşmeye çok yakın olduğunu belirtti. Çarşamba günü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Koronavirüs Türkiye tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre, korona virüs risk haritasını bildirdi. Sağlık Bakanı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir gibi illerin koronavirüs risk haritasını açıklayarak, pik noktası hakkında bilgi verdi. Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu iyileşen, hasta ve ölüm sayısı ile değişirken, dünyada da corona virüs vakasında son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Son dakika bilgilere göre, dünya genelindeki vaka sayısı 12 milyon 277 bine ulaşırken, can kaybı 555 bine yaklaştı. Salgın nedeniyle, İspanya'da 7 günde 10 kişi hayatını kaybetti. İşte, 10 Temmuz Türkiye ve dünyada corona virüs son durum tablosu ve Covid 19 risk haritasında son dakika bilgiler...

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Sağlık Bakanı Koca, 10 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 787 olurken, bin 3 yeni tanı konuldu. Bugün 23 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 323’e yükseldi. Son 24 saatte bin 493 kişi iyileşti.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de virüs bulaşanların sayısı 3 milyon 185 bine çıkarken, vaka sayısındaki artış rekor kırarak günlük 62 bini aştı. Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 135 bin kişi öldü, 1,4 milyon kişi ise iyileşti.

Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 727 bine çıktı. Ülkede can kaybı 68 bin, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 152 bin oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki yerli halk için Kovid-19 yardımı sağlanmasını öngören yasanın ilgili maddelerini reddetti.

Can kayıpları İngiltere'de 44 bin 602, İtalya'da 34 bin 926'ya, Fransa'da 29 bin 979'a, İspanya'da ise 28 bin 401'e yükseldi.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2SAĞLIK BAKANI KORONAVİRÜS TABLOSUNU DUYURDU
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SAĞLIK BAKANI KORONAVİRÜS TABLOSUNU DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, 10 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, on 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 787 olurken, bin 3 yeni tanı konuldu. Bugün 23 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 323’e yükseldi. Son 24 saatte bin 493 kişi iyileşti. Twitter'dan açıklama yapan Koca, şunları söyledi;

Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Temmuz Corona Virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca, açıklamasında şunları ifade etti

Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.

4BAKAN KOCA DSÖ AVRUPA BÖLGE DİREKTÖRÜ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
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BAKAN KOCA DSÖ AVRUPA BÖLGE DİREKTÖRÜ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık DSÖ ofisini hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz." açıklamasında bulundu. Kluge ise "Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ve bünyesinde barındırdığı en iyi sergilemiştir." şeklinde konuştu. Kluge, bazı Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat kısıtlamasına ilişkin de "AB'nin dönem başkanlığını yürüten yetkililerle görüştüm ve Türkiye'deki durumun iyiye gittiğini, mevcut koşulların sınırları açmaya yeterli olduğunu bildirdim. Kendileri de duruma bizzat şahit olmamdan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler." diye konuştu. Kluge, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarıyla ilgili de "Önemli olan aşı geliştirildikten sonra bunun adil şekilde dağıtılması olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şunları söyledi:

Bugün sizlerle paylaşacağım üç mesajım olacak. Öncelikle Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt, bu derece bir dayanışma sergiledikleri için, insani durumlara karşı böylesi bir duruş sergiledikleri için içten saygılarımı sunmak isterim.

Bir atasözü der ki "İçimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ancak ve ancak ortaya çıkaracak olan krizlerdir, zor zamanlardır" Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ve bünyesinde barındırdığı en iyi sergilemiştir. Hiç kimsenin mahrum bırakılmadığı, hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız.

Sizler Kovid-19 testlerine, tedavilerine tüm mültecileri de dahil etmek suretiyle insani yanınızı da sergilemiş oldunuz. Bununla da kalmayıp 130'dan fazla ülkeye de kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz.

Bizler bu akşam sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile bir anlaşma imzalayacağız. İstanbul'da açılacak olan DSÖ'nün insani ve sağlık acil durumlarına karşı teyakkuzda olma ofisidir. Bu ofisin amacı bütün Avrupa genelinde ve bu coğrafyada karşılaşılabilecek olan insani acil durumlara karşı yanıtı doğru şekilde vermektir.

Pandemi henüz sona ermemiştir. Pandemi ile ilgili çalışmalarda bizler hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde, en üst seviyede ilerletmek zorundayız.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede çok önemli bir virajı almaktadır. Türkiye'nin bu başarısının arkasında önemli adımlar mevcuttur. Ve bu Türkiye'deki vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 oranında azalmıştır. Bu başarısının arkasındaki nedenlere gelirsek, sağlık sistemlerinin reformları, hazırlılık durumundaki gelişmeler, yerel olarak üretilen tanı testlerinin geliştirilmesi, temasın takip edilmesi yine aynı şekilde tedavi ile ilgili çalışmaların kuvvetlendirilmesi, havayolu seyahatleriyle ilgili yapılan düzenlemeler ve toplumun dahil edilmesi ve risk iletişimi konusunda atılan adımlardır.

Buradaki virüs henüz ortadan tamamen kalkmış değildir. Dolayısıyla DSÖ üye devletlerle yakın çalışmasını sürdürürken ki bu devletlere Türkiye de dahildir. Ve şu ana kadar etkili olduğunu gördüğümüz, etkili sonuç aldığımız basamakları ve işlemleri sürdürmeliyiz. Şu anda başarılı olarak kanıtlanmış adımlar varsa; fiziki mesafenin korunması, el hijyeni, öksürmeyle ilgili bazı alışkanlıklar, maskelerin her daim kullanılması ve uygun olan noktalarda güvenilir kaynaklardan bilgilerin alınmasıdır.



Haziran ayı ortalarında kimi tedbirlerde kimi tedbirlerde hafifletme söz konusudur. Türkiye diğer ülkelerde olduğu üzere, benzer şekilde vaka sayılarında hatta hastanelere yatış sayısında bir ani artış görmüştür. Şimdi yine düşüşler gözlemliyoruz.Ancak burada önerilmiş olan tedbirlere harfiyen uyulması, takiplerin hiçbir şekilde bırakılmadan her daim devam ettirilmesi, hepimizin her aşamada tetikte kalmamız ve ilgili olan test, tedavi, kapasitelerimizi güçlü tutmaktır. Ancak ve ancak bizler bu adımlar sayesinde ilerleme kaydedebilme noktasında olabiliriz. Bu bizim sürdüreceğimiz tek istikamettir.

DSÖ, Türkiye'nin, sizlerin daimi dostu ve sağlam bir ortağıdır. Böylesi bir sağlık acil durumu karşısında ve geleceğe ait sağlık inşasında Türkiye ve Avrupa'da yaşayanların iyi hallerinin sağlanması için bizler daimi dostunuz olarak yanınızdayız."

6İSPANYADA 7 GÜNDE 10 KİŞİ ÖLDÜ
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İSPANYA'DA 7 GÜNDE 10 KİŞİ ÖLDÜ

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 7 günde 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 28 bin 401 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün iki artırarak 28 bin 403 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 10 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yarısının Castilla y Leon (5) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca son 24 saatte 333 artan vaka sayısının, toplam 253 bin 908'e yükseldiği bilgisi verildi.

Yeni vakaların çoğunluğunun ülkenin 17 özerk yönetimi arasında en çok Katalonya, Aragon, Endülüs ve Madrid'de çıkması dikkati çekti.

Artan Kovid-19 vakalarından dolayı karantinanın uygulandığı Katalonya'nın Lleida kentinin Segria ilçesinde yetkililer, uzman doktor eksikliğinini giderilmesi çağrısında bulundu.

Katalonya özerk hükümetinin ardından, Mayorka, Menorka ve İbiza gibi turistik yerlerin olduğu Balear Adaları da sosyal mesafe koşulu aranmaksızın maske takma zorunluluğu getirdi.

Öte yandan İspanya'nın kuzeyindeki Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde pazar günü yapılacak yerel parlamento seçimlerinde, Kovid-19 testleri pozitif çıkanların sandığa gidip oy kullanmalarına yasak getirildi.

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1646'ya çıktığını açıkladı.

Yeni vaka sayılarının da artmaya devam ettiği Portekiz'de, son 24 saatte 402 artışla toplam vaka sayısının 45 bin 679'a çıktığı bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 350 olarak verildi.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, başkent Lizbon ve çevresinde yoğunlaşan yeni vakalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Mevcut durum bazı yerlerde endişe verici ama ülkenin geri kalanında sakin. Endişe verici olmasının sebebi, bazı yeni vakaların Kovid-19'da yüksek riskli nüfusun olduğu yerlerde görülmesi" şeklinde konuştu.

78 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU
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8 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel coronavirüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 49 bin 302 test yapıldı. 1041 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken 2 bin 219 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, toplam vaka sayısı 208 bin 938, toplam vefat sayısı 5 bin 282, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511 oldu.

Bakan Koca şunları söyledi;

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.

8İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS HARİTASI
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İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre koronavirüs risk haritasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi.

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz.14. haftada Hakkari ve Kütahya.Yani Anadolu'da 1. dalga hala devam ediyor.Filyasyon çalışmalarımızı önemsiyoruz. Burada %94.4'e kadar ulaştığımızı görüyoruz. Ortalama filyasyon süremizin 48 saatten 26 saate indiğini söylebilirim.Yatış süresinin 21 günden 3 güne indiğini gösteren tablo.

Son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 ili söylemek istiyorum: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa..

Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

9KORONA VİRÜS DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
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KORONA VİRÜS DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 11 milyon 964 bin 505'e ulaştı.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 504 bin 721 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 3 milyon 97 bin 84 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 133 bin 972 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 674 bin 655), Hindistan (744 bin 6), Rusya (700 bin 792), Peru (309 bin 278), Şili (301 bin 19), İspanya (299 bin 210), İngiltere (286 bin 349), Meksika (268 bin 8), İran (245 bin 688), İtalya (241 bin 956), Pakistan (237 bin 489), Suudi Arabistan (217 bin 108), Güney Afrika (215 bin 855), Türkiye (207 bin 897), Almanya (198 bin 355), Fransa (168 bin 810), Bangladeş (168 bin 645), Kolombiya (124 bin 494), Kanada (106 bin 167), Katar (100 bin 945), Çin (83 bin 572), Arjantin (83 bin 426), Mısır (77 bin 279), İsveç (73 bin 344), Endonezya (66 bin 226), Irak (64 bin 701), Belarus (64 bin 3), Ekvador (63 bin 245), Belçika (62 bin 123), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (52 bin 600), Kuveyt (51 bin 245), Kazakistan (51 bin 59) Hollanda (50 bin 694) ve Ukrayna (50 bin 414)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 66 bin 868, İngiltere 44 bin 391, İtalya 34 bin 899, Meksika 32 bin 14, Fransa 29 bin 933, İspanya 28 bin 392, Hindistan 20 bin 653, İran 11 bin 931, Peru 10 bin 952, Rusya 10 bin 667, Belçika 9 bin 776, Almanya 9 bin 103, Kanada 8 bin 711, Şili 6 bin 434, Hollanda 6 bin 132, İsveç 5 bin 447, Türkiye 5 bin 260, Pakistan 4 bin 922, Ekvador 4 bin 873, Çin 4 bin 634, Kolombiya 4 bin 359, Mısır 3 bin 489, Güney Afrika 3 bin 502, Endonezya 3 bin 309, Irak 2 bin 685, Bangladeş 2 bin 151, Suudi Arabistan 2 bin 17, Arjantin 1644, Ukrayna 1306, Belarus 436, Kuveyt 377, BAE 326, Kazakistan 264 ve Katar 134."

10ANKARA CORONA VİRÜS RİSK HARİTASI
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ANKARA CORONA VİRÜS RİSK HARİTASI

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında illere göre korona virüs vaka sayısına yönelik açıklamalarda bulundu.

Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il Gümüşhane olurken, en düşük olduğu ilin ise Kilis olduğu öğrenilirken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer illerimizdeki günlük vaka sayıları ilgili de çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. İşte Fahrettin Koca'nın açıkladığı iller ve günlük vaka sayıları.

Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

11KORONAVİRÜS BURSA YOĞUNLUK HARİTASI
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KORONAVİRÜS BURSA YOĞUNLUK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Salgına karşı verilen mücadelenin ortak iyilik için verilen mücadele olduğunu belirten Koca, emek verenleri sağlık camiası adına kutladı ve günün sonunda iyiliğin kazanacağını belirtti. Salgının insanlık için ciddiyetini koruduğuna işaret eden Koca, 6 ay sonunda toplam vaka sayısının 10,5 milyonu, can kaybı sayısının ise 510 bini aştığının bildirildiğini söyledi.

Son 1 hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranının yüzde 51,16 olduğunu kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın.

12TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM
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TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında vaka sayısının arttığı 5 ilde sayının düştüğüne dikkat çekti. Sağlık Bakanı açıklamasında şunları ifade etti;

Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

13SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 52 bin 193 test yapılırken, bin 86 yeni tanı konuldu. Bugün 16 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 241’e yükseldi. Son 24 saatte 2 bin 315 kişi iyileşti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;

Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

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Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.

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İtalya'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs kaynaklı 8 kişi yaşamını yitirdi. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 34 bin 869'a yükseldi.

Ülkede son 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığınca açıklandı.

Buna göre, ülkedeki aktif yeni tip koronavirüs vaka sayısı 14 bin 709'a geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 241 bin 819’a ulaştı. Son 24 saatte 208 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı, bugün 133’lük artışla 192 bin 241'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 8 artarak 34 bin 869'a yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 660 bin 454 test yapıldı.

Bangladeş’ten gelen uçaktaki yolculardan yeni vakalar çıkmaya devam ediyor

Lazio Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Alessio D’Amato da yaptığı açıklamada, Bangladeş’ten gelen uçaktan inen 12 yolcuda daha Kovid-19’a rastlandığını ve böylece toplam sayının 39'a yükseldiğini aktardı.

D'Amato, bugün Lazio bölgesinde toplamda 19 yeni vaka kaydedildiğini, bunların 12'sinin Bangladeş uçağından gelenler olduğu bilgisini verdi.

Bangladeş’in başkenti Dakka'dan gelenlere Fiumicino Havaalanı'nda test yapılması yönünde talimat verildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da Schengen Bölgesi dışındaki ülkelerden gelenlere yönelik test yapılmasının iyi olduğunu ancak bunun 14 günlük karantinanın yerini alamayacağını vurguladı.

Speranza, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada da Schengen dışındaki ülkelerden gelenlerin, İtalya'daki Kovid-19 tedbirleri kapsamında kendilerini 14 gün boyunca tecritte tutmaları gerektiğini ifade etmişti.

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Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 681 bin 251'e, can kaybı 10 bin 161'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 450 bin 750 oldu.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 165 artarak 697 bin 69'a ulaşırken 19 bin 699 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 424 bin 885 kişinin iyileştiği bildirildi.

İtalya'da can kaybı 7 artarak 34 bin 861'e, toplam vaka sayısı 241 bin 611'e, iyileşenlerin sayısı 192 bin 108'e ulaştı.

İran'da vaka sayısı 240 bin 438'e yükselirken can kaybı 11 bin 571 oldu. Ülkede 201 bin 330 kişi iyileşti.

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 163 olarak açıklanırken bu sayı salgının başından beri en yüksek seviye olarak bildirildi.

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Filistin yönetimi, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle bir kez daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.

Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı Kazakistan'da iki haftalık sıkı karantina tedbirleri yürürlüğe girdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

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Türkiye'de ilk vaka

11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.

DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa’dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.

12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.

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17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.

Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.

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Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 510 artarak 720 bin 346'ya ulaşırken 20 bin 174 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 440 bin 150 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 687 bin 862'ye, can kaybı 10 bin 296'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı 454 bin 329 oldu.

İspanya'da vaka sayısı 297 bin 625, can kaybı 28 bin 385 olarak güncellendi. Ülke genelinde mevcut durumda 47 yerde Kovid-19'da ikinci dalga tespit edildiği açıklandı.

İngiltere'de ise vaka sayısı 285 bin 768'e ulaşırken, 44 bin 236 kişi yaşamını yitirdi.

İran'da vaka sayısı 243 bin 51'e yükselirken, can kaybı 11 bin 731 oldu. Ülkede 204 bin 83 kişi iyileşti.

İtalya'da can kaybı 8 artarak 34 bin 869'a, toplam vaka sayısı 241 bin 819'a, iyileşenlerin sayısı 192 bin 241'e ulaştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, salgın tedbirleri kapsamında kapatılan Louvre Müzesi 3,5 ay aradan sonra yeniden açıldı.

Gana'da 150 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiAlman ordusu, Kovid-19 enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitiyor.

Gana'da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 150 sağlık çalışanı hastalığa yakalandı.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde salgın dolayısıyla tüm sosyal ve dini meclislerin toplanması yasaklanırken, binlerce Hindu'nun ibadet maksadıyla bölgedeki bir mağarayı ziyaret etmesine müsaade edildi.

Filipinler'de son günlerde artan Kovid-19 vakaları dolayısıyla başkent Manila'da yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği bildirildi.

Suudi Arabistan, hac ibadetine ilişkin protokol yayımladıMalavi'de salgın nedeniyle Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için sağlık protokolü yayımladı.

Kenya'da Nairobi, Mombassa ve Manderra gibi virüsün yaygın görüldüğü şehirlerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı duyuruldu.

Burundi'de Kovid-19 semptomları gösteren herkesin ücretsiz test ve tedavi edileceği ifade edildi.

Yapılan test sonucu hatasının ardından Bulgaristan 1. Futbol Lig ekiplerinden Tsarsko Selo ile Cherno More takımlarında en az 20 kişide Kovid-19'a rastlandı.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle spor salonları ve gece kulüplerinin de aralarında yer aldığı bazı mekanların yeniden kapatılmasına karar verdi.

Sierra Leone'de salgınla mücadele için 4 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

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