SON DAKİKA: Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum 11 Temmuz: Dünyada coronavirüs vaka ve ölüm sayısı - Covid 19 risk haritası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ise şunları söyledi:



Bugün sizlerle paylaşacağım üç mesajım olacak. Öncelikle Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt, bu derece bir dayanışma sergiledikleri için, insani durumlara karşı böylesi bir duruş sergiledikleri için içten saygılarımı sunmak isterim.



Bir atasözü der ki "İçimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ancak ve ancak ortaya çıkaracak olan krizlerdir, zor zamanlardır" Türk halkı dünyanın en kötü pandemisine karşı duruşunu, tüm dünyaya gerçek karakteri ve bünyesinde barındırdığı en iyi sergilemiştir. Hiç kimsenin mahrum bırakılmadığı, hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız.



Sizler Kovid-19 testlerine, tedavilerine tüm mültecileri de dahil etmek suretiyle insani yanınızı da sergilemiş oldunuz. Bununla da kalmayıp 130'dan fazla ülkeye de kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme desteğinde bulundunuz.



Bizler bu akşam sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile bir anlaşma imzalayacağız. İstanbul'da açılacak olan DSÖ'nün insani ve sağlık acil durumlarına karşı teyakkuzda olma ofisidir. Bu ofisin amacı bütün Avrupa genelinde ve bu coğrafyada karşılaşılabilecek olan insani acil durumlara karşı yanıtı doğru şekilde vermektir.



Pandemi henüz sona ermemiştir. Pandemi ile ilgili çalışmalarda bizler hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde, en üst seviyede ilerletmek zorundayız.



Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede çok önemli bir virajı almaktadır. Türkiye'nin bu başarısının arkasında önemli adımlar mevcuttur. Ve bu Türkiye'deki vaka yükü ve ölüm rakamları yüzde 75 oranında azalmıştır. Bu başarısının arkasındaki nedenlere gelirsek, sağlık sistemlerinin reformları, hazırlılık durumundaki gelişmeler, yerel olarak üretilen tanı testlerinin geliştirilmesi, temasın takip edilmesi yine aynı şekilde tedavi ile ilgili çalışmaların kuvvetlendirilmesi, havayolu seyahatleriyle ilgili yapılan düzenlemeler ve toplumun dahil edilmesi ve risk iletişimi konusunda atılan adımlardır.



Buradaki virüs henüz ortadan tamamen kalkmış değildir. Dolayısıyla DSÖ üye devletlerle yakın çalışmasını sürdürürken ki bu devletlere Türkiye de dahildir. Ve şu ana kadar etkili olduğunu gördüğümüz, etkili sonuç aldığımız basamakları ve işlemleri sürdürmeliyiz. Şu anda başarılı olarak kanıtlanmış adımlar varsa; fiziki mesafenin korunması, el hijyeni, öksürmeyle ilgili bazı alışkanlıklar, maskelerin her daim kullanılması ve uygun olan noktalarda güvenilir kaynaklardan bilgilerin alınmasıdır.







Haziran ayı ortalarında kimi tedbirlerde kimi tedbirlerde hafifletme söz konusudur. Türkiye diğer ülkelerde olduğu üzere, benzer şekilde vaka sayılarında hatta hastanelere yatış sayısında bir ani artış görmüştür. Şimdi yine düşüşler gözlemliyoruz.Ancak burada önerilmiş olan tedbirlere harfiyen uyulması, takiplerin hiçbir şekilde bırakılmadan her daim devam ettirilmesi, hepimizin her aşamada tetikte kalmamız ve ilgili olan test, tedavi, kapasitelerimizi güçlü tutmaktır. Ancak ve ancak bizler bu adımlar sayesinde ilerleme kaydedebilme noktasında olabiliriz. Bu bizim sürdüreceğimiz tek istikamettir.



DSÖ, Türkiye'nin, sizlerin daimi dostu ve sağlam bir ortağıdır. Böylesi bir sağlık acil durumu karşısında ve geleceğe ait sağlık inşasında Türkiye ve Avrupa'da yaşayanların iyi hallerinin sağlanması için bizler daimi dostunuz olarak yanınızdayız."