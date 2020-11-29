Son dakika... Koronavirüs tedbirlerine uymayanların gözünün yaşına bakılmadı!

Esnaf Nurettin Aktaş, "İşi olan da işi olmayan da burada. Herkes burada. Ne yapıyorlar burada? Volta atıyorlar. Kimseye bir şey de söylenmiyor. Sen virüsü alsan anana babana götüreceksin. Bir kişi otuz kişiye bulaştıracak. Bir şey diyorsun 'Sana ne?' diyor. Sana ne olur mu. Sen beni koruyacaksın ben seni koruyacağım. Böylece bir çember oluşturacağız" diye konuştu.