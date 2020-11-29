Son dakika... Koronavirüs tedbirlerine uymayanların gözünün yaşına bakılmadı!
Bugün saat 10.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'un kalbi olarak nitelendirilen İstiklal Caddesi’nde dehşete düşüren cinsten yoğunluk oluştu. Akşam saatlerinde ajanslara düşen fotoğraflarda maske takmayan da vardı, maskesini çenesinin altında tutan da... Tabii bu manzara sıkı denetimde olan polisin gözünden kaçmadı. Güvenlik güçleri maske kuralına uymayan ve sigara içen birçok vatandaşa idari para cezası kesildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen İstanbul'un kalbi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yine yoğunluk yaşandı.
2
Abone Ol
Polis denetimlerini sürdürürken, maske takmayan ve sigara içenlerin çoğunun yabancı turist olması ise dikkat çekti.
3
Abone Ol
İstiklal Caddesi'nde maskesiz yürürken polis tarafından durdurulan genç, "Ben maske almaya gidiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.
4
Abone Ol
Ancak ekipler maske takmadığı için gence cezai işlem uyguladı.
5
Abone Ol
Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar içeriye müşteri almazken, sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.
6
Abone Ol
Lokanta, büfe ve kafelerde oturarak yemek yeme kısıtlaması nedeniyle de büfelerin önünde kuyruklar oluştu. Çoğu kişi yemeklerini büfe önlerinde yedi.
7
Abone Ol
Köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını söyleyen bir turist, "Bence İstiklal Caddesi'nde fazla yoğunluk var. Bu kadar olması gerekmiyor. İki tane köpeğim var, onlar için mecbur çıkmam lazım. Yoksa çıkmam. İnsanlar o kadar korkmuyorlar herhalde. Ben de anlamıyorum" dedi.
8
Abone Ol
Esnaf Nurettin Aktaş, "İşi olan da işi olmayan da burada. Herkes burada. Ne yapıyorlar burada? Volta atıyorlar. Kimseye bir şey de söylenmiyor. Sen virüsü alsan anana babana götüreceksin. Bir kişi otuz kişiye bulaştıracak. Bir şey diyorsun 'Sana ne?' diyor. Sana ne olur mu. Sen beni koruyacaksın ben seni koruyacağım. Böylece bir çember oluşturacağız" diye konuştu.
9
Abone Ol
İşte İstiklal Caddesi'nden koronavirüsün nasıl yayıldığını ortaya koyan insan manzaraları...