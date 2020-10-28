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GeriDünya Son dakika: Koronavirüs tedavi çalışmasında umutları arttıran gelişme.. 'Aspirin'in olumlu etkisi ortaya çıktı
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 16:34 | 

Son dakika: Koronavirüs tedavi çalışmasında umutları arttıran gelişme.. 'Aspirin'in olumlu etkisi ortaya çıktı

Koronavirüs tedavisinde yapılan bir araştırma sonucunda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Koronavirüs salgını dünya çapınca can almaya ve vaka sayıları hızla artmaya devam ederken ABD'den gelen yeni bir haber sevinç yarattı. Koronavirüsle mücadele için ilaç ve aşı geliştirme mücadelesi veren bilim insanları yaptıkları çalışmada tüm dünyada yaygın olarak kullanılan aspirinle ilgili çok çarpıcı bir sonuç elde etti. Bu sonuç Kovid-19 tedavisi için çığır açabilir! Tüm dünyada en yaygın şekilde kullanılan ilaçların başında gelen aspirin koronavirüs salgını için bir çare olabilir mi? İşte tüm detaylar...

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Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Güncel verilere göre dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 44 milyona dayanmış durumda.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 164 bin 609 kişi yaşamını yitirdi.

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Bilim insanları gece gündüz demeden virüsü yenecek bir aşı geliştirmek ya da tedavisinde etkili olacak bir ilaç bulmak için çalışıyorlar. Amerika'dan bu konuda gelen yeni bir haber ise koronavirüs salgınında umutları artırdı.

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Üstelik bu haber hepimizin bildiği ve dünya çapında neredeyse en yaygın olarak kullanılan ilaç olan aspirinle ilgili! Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre aspirin kullanmak koronavirüste oldukça olumlu sonuçlar sağlıyor.

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Uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalar arasında düzenli olarak aspirin kullananların virüs kaynaklı ölüm riskinde %47'lik bir düşüş görüldü.

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Çalışmada, hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarından kalp-damar hastalıkları için düzenli aspirin kullanan ve kullanmayan hastalar karşılaştırıldı.

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Koronavirüs hastaları içinde düzenli aspirin kullanan kişilerin yoğun bakıma kaldırılma oranlarının %43, solunum cihazına bağlanma oranlarının ise %44 daha az olduğu görüldü.

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Öte yandan bu oranlara ek olarak aspirin kullanımının koronavirüsten ölüm riskini de neredeyse yarı yarıya azalttığı bulgusuna rastlandı.

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Çalışmayı gerçekleştiren ekip, araştırma konusunda temkinli de olsa iyimserliğe sahip olduklarını, bunun aspirinin hem ucuz hem de kolay ulaşılabilir bir ilaç olması nedeniyle koronavirüs tedavisinde çığır açabilecek sonuçları olabileceğini düşünüyor.

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Araştırma ekibinin başındaki isim, anestezi uzmanı Dr. Jonathan Chow klinik çalışmalarla desteklenmesi gerekse de elde ettikleri bu bulguların koronavirüsün seyri için kritik önem taşıdığını aktardı.

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Dr. Chow 'Eğer araştırmamız onay alarak kanıtlanırsa aspirin dünya çapında koronavirüste ölüm oranını düşürmek için kullanılacak ilk tezgah üstü ilaç olabilir' ifadesini kullandı.

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Araştırma için Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi civarında tedavi gören 412 hastanın tıbbi kayıtları incelendi. İncelenen hastaların yaş, cinsiyet, ırk, kilo ve altta yatan diğer hastalıkları da kontrol edildi.

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Bu hastaların çeyreğinin hastanaye yatmadan önce ve yattıktan sonra kardiyovasküler hastalıkları sebebiyle aspirin kullandığı bildirildi.

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Günlük olarak aspirin kullanan hastalarda yoğun bakıma kaldırılma oranı %43, solunum cihazına bağlanma oranı ise %44 oranında düşük bulundu.

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Daha da önemlisi hastanede yatan koronavirüs hastalarında aspirin kullananların ölüm oranı kullanmayanlara göre %47 düşük bulundu.

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Hastalarda oluşabilecek - kanama gibi - ciddi yan etkilerde ise aspirin kullanmak ya da kullanmamak arasında bir fark gözlenmedi.

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Koronavirüsün kalp, akciğerler ve kan damarlarında tehlikeli ve ölümcül olabilen kan pıhtılaşmaları riskini artırmaya sebep olabildiği bilinen bir gerçek.

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Uzmanlar aspirinle ilgili koronavirüste fayda sağlayan bu etkinin aspirinin kan pıhtılaşmasının önüne geçen bir ilaç olmasına bağlıyor.

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Araştırma ekibinden Dr. Michael Mazzeffi 'Aspirin kan inceltisi etkisi sayesinde koronavirüs hastalarında mikro pıhtı oluşumunu engelleyerek fayda sağlıyor' açıklamasını yaptı.

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Araştırmayı yürüten ekip koronavirüs teşhisi konan hastaların doktorlarına mutlaka danışmak kaydıyla, aspirin kullanmaya başlayabileceğini söylüyor.

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Ancak araştırmacıların bu konuda önemli bir uyarısı da var.

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'Aspirin koronavirüsün bulaşmasını önleyici bir ilaç olarak düşünülmemeli. Aspirin koronavirüs tedavisinde sadece ciddi riskleri önlemek için kullanılacak bir çözüm olabilir.'

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Aspirin uzun yıllardı dünya çapında en çok kullanılan ve en kolay ulaşılan ilaçlardan bir olarak biliniyor.

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Yaygın ismiyle aspirin ya da asetilsalisilik asit, genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrıkesici ve ateş düşürücü bir ilaç. Ayrıca kan seyreltici etkisi de var ve kalp krizine karşı koruma sağlaması amacıyla uzun dönem az dozaj olarak kullanılıyor.

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