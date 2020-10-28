Son dakika: Koronavirüs tedavi çalışmasında umutları arttıran gelişme.. 'Aspirin'in olumlu etkisi ortaya çıktı

Üstelik bu haber hepimizin bildiği ve dünya çapında neredeyse en yaygın olarak kullanılan ilaç olan aspirinle ilgili! Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre aspirin kullanmak koronavirüste oldukça olumlu sonuçlar sağlıyor.