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Son dakika koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? İşte 27 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

#Koronavirüs#Kovid 19#Koronavirüs Tablosu

27 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın verileri bilgiler ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı 'Günlük Covid-19 Tablosu'nu bu akşam yayınladı. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı tabloda vaka sayısındaki ciddi artış dikkat çekti. Tabloya göre 174 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 180 kişinin de covid 19 testi pozitif çıktı. Türkiye koronavirüs günlük tablosu ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca kış aylarında Covid-19 riskinin yüksek olduğunu belirterek, hatırlatma dozu aşısının zamanında yapılması gerektiğini vurguladı. Peki bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 26 Ocak koronavirüs Türkiye tablosunda son durum ve il il risk haritası.

1/10Son dakika koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu İşte 27 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

Sağlık Bakanlığı Günlük Covid- 19 Tablosu, vaka sayısı ve vefat sayısını günlük olarak güncelliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte 82.180 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,45, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,32 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 383 bin 642, 2'nci dozda 52 milyon 335 bin 677 ve 3'üncü dozda 24 milyon 677 bin 63 olmak üzere toplam 141 milyon 416 bin 957 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "“BU HAVADA AŞI?” Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." ifadelerini kullandı.

2/10KORONAVİRÜS 27 OCAK TABLOSU

KORONAVİRÜS 27 OCAK TABLOSU

27 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 424 bin 164 testte 82 bin 180 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 225 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

3/1026 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

26 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu yayınlandı. 26 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 77 bin 434 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 416 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 501 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

4/10KORONAVİRÜS 25 OCAK TABLOSUNDA SON DURUM

KORONAVİRÜS 25 OCAK TABLOSUNDA SON DURUM

25 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 25 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 76 bin 341 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu. Bir günde toplam 418 bin 427 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 82 bin 203 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

5/1024 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs 24 Ocak Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son 24 saatte yapılan 401 bin 636 testte 67 bin 23 vaka tespit edildi. 156 kişi hayatını kaybederken, 78 bin 362 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,39, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 349 bin 728, 2'nci dozda 52 milyon 282 bin 544 ve 3'üncü dozda 24 milyon 393 bin 523 olmak üzere toplam 140 milyon 938 bin 758 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

6/10Son dakika koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu İşte 27 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 392 bin 281 testte 65 bin 503 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 75 bin 422 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,37, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 336 bin 203, 2'nci dozda 52 milyon 262 bin 703 ve 3'üncü dozda 24 milyon 278 bin 269 olmak üzere toplam 140 milyon 743 bin 552 aşı uygulandı.

7/10Son dakika koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu İşte 27 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

8/10YARIYIL TATİLİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİ BİRAZ AZALTALIM

'YARIYIL TATİLİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİ BİRAZ AZALTALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.

9/10İL İL RİSK HARİTASINDA SON DURUM

İL İL RİSK HARİTASINDA SON DURUM

Fahrettin Koca illerimizdeki son durumu gösteren harita ve grafikleri sosyal medya hesabından paylaştı;

8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

10/10Son dakika koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu İşte 27 Ocak İstanbul, Ankara ve il il risk haritası

8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.

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#Koronavirüs#Kovid 19#Koronavirüs Tablosu