SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? 8 Şubat korona virüs il il risk haritası

Türkiye koronavirüs tablosu ve güncel vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden bugünkü vaka sayıları yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre son 24 saatte 111.096 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,66 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 303 bin 935'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." ifadelerini kullandı.
8 Şubat koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 96 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 241 oldu. Bir günde toplam 452 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 82 bin 168 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 432 bin 131 testte 96 bin 514 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,65, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 505 bin 252, 2'nci dozda 52 milyon 530 bin 366 ve 3'üncü dozda 25 milyon 689 bin 064 olmak üzere toplam 143 milyon 125 bin 638 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10’dan fazla azaldığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından İstanbul'da son duruma ele aldıkları toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’I 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi; ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Ocak arasında, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 491 bin 657, 2'nci dozda 52 milyon 509 bin 65 ve 3'üncü dozda 25 milyon 572 bin 77 olmak üzere toplam 142 milyon 910 bin 46 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz.
Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid- 19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.
KIRKLARELİ ZİRVEDE
En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.
22-28 Ocak verilerine göre vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.