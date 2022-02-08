SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? 8 Şubat korona virüs il il risk haritası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçında kırmızı kart çıktıCanlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçında kırmızı kart çıktı#Süper Lig
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Miras kavgası aile faciasına döndü Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdıMiras kavgası aile faciasına döndü! Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı#Miras
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
HABERLERGündem Haberleri

SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? 8 Şubat korona virüs il il risk haritası

#Koronavirüs Tablosu#Kovid 19#Korona Son Durum

8 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak güncelleniyor. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve test sayısının yer aldığı Türkiye koronavirüs tablosu bu akşam açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre 241 kişi hayatını kaybederken 111 bin 96 kişinin testi de pozitif çıktı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul’da yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88’inin aşısız veya aşısı eksik kişilerden oluştuğunu belirterek, tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizdi. Peki, bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? İşte, 8 Şubat korona virüs il il risk ve yoğunluk haritasında son durum bilgileri.

1/9SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 8 Şubat korona virüs il il risk haritası

Türkiye koronavirüs tablosu ve güncel vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden bugünkü vaka sayıları yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre son 24 saatte 111.096 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,66 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 303 bin 935'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." ifadelerini kullandı.

2/9KORONAVİRÜS 8 ŞUBAT TABLOSU

KORONAVİRÜS 8 ŞUBAT TABLOSU

8 Şubat koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 96 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 241 oldu. Bir günde toplam 452 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 82 bin 168 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

3/97 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 432 bin 131 testte 96 bin 514 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,65, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 505 bin 252, 2'nci dozda 52 milyon 530 bin 366 ve 3'üncü dozda 25 milyon 689 bin 064 olmak üzere toplam 143 milyon 125 bin 638 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

4/9İSTANBULDAKİ SON DURUM

İSTANBUL'DAKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10’dan fazla azaldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından İstanbul'da son duruma ele aldıkları toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’I 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi; ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

5/9SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 8 Şubat korona virüs il il risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Ocak arasında, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 491 bin 657, 2'nci dozda 52 milyon 509 bin 65 ve 3'üncü dozda 25 milyon 572 bin 77 olmak üzere toplam 142 milyon 910 bin 46 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

6/9DURUM İHMALKARLIĞA SEVK ETMEMELİ

'DURUM İHMALKARLIĞA SEVK ETMEMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz.

7/9SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 8 Şubat korona virüs il il risk haritası

Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid- 19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

8/9SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 8 Şubat korona virüs il il risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

KIRKLARELİ ZİRVEDE

En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.

22-28 Ocak verilerine göre vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

9/9SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 8 Şubat korona virüs il il risk haritası

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs Tablosu#Kovid 19#Korona Son Durum