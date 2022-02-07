SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? 7 Şubat korona virüs il il risk haritası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteorolojiden peş peşe 4 uyarı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...Meteoroloji'den peş peşe 4 uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat...#Meteoroloji
Fatih Terim, Galatasaraya başkan olacak mı Harekete geçtiği iddiası...Fatih Terim, Galatasaray'a başkan olacak mı? Harekete geçtiği iddiası...#Fatih Terim
Bitcoin’de 14 gün sonra ilk Yükseliş sürer miBitcoin’de 14 gün sonra ilk! Yükseliş sürer mi?#Kripto Para Piyasaları
Emine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyorEmine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyor#Emine Erdoğan
Üsküdarda binada patlama Vali Yerlikaya patlamanın nedenini açıkladıÜsküdar'da binada patlama! Vali Yerlikaya patlamanın nedenini açıkladı#Üsküdar
Günlük tabloya dahil olmak an meselesi Bakan Kocadan dikkat çeken uyarı"Günlük tabloya dahil olmak an meselesi!" Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme TutuklandılarŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Tutuklandılar#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Taciz mesajları ortaya çıktı, Overmars Ajaxtan kovuldu Avrupa futbolunu sarsan skandal...Taciz mesajları ortaya çıktı, Overmars Ajax'tan kovuldu! Avrupa futbolunu sarsan skandal...#Marc Overmars
Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildiKazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildi#Nursultan Nazarbayev
İstanbuldaki çarpıcı detay Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88i...İstanbul'daki çarpıcı detay! Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88'i...#Fahrettin Koca
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
Fatma Girikin ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu dahaFatma Girik'in ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu daha!#Fatma Girik
Hadım tarikatına baskın... Manzaraya inanamadılar'Hadım' tarikatına baskın... Manzaraya inanamadılar#İngiltere
Sumudica hakkında futbolcularına cinsel taciz iddiası İsterseniz ispat edebilirimSumudica hakkında 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! "İsterseniz ispat edebilirim"#Marius Sumudica
Tezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldıTezgahtar kızın önlenemeyen yükselişi: Hiçbir şeyi yoktu, şimdi sevgilisine milyonluk hediye aldı #Cristiano Ronaldo
HABERLERGündem Haberleri

SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? 7 Şubat korona virüs il il risk haritası

#Koronavirüs Tablosu#Kovid 19#Korona Son Durum

7 Şubat Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak güncelleniyor. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve test sayısının yer aldığı Türkiye koronavirüs tablosu bu akşam açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre 236 kişi hayatını kaybederken 96 bin 514 kişinin testi de pozitif çıktı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10’dan fazla azaldığını duyurdu. Peki, bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? İşte, 7 Şubat korona virüs il il risk ve yoğunluk haritasında son durum bilgileri.

1/8SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 7 Şubat korona virüs il il risk haritası

Türkiye koronavirüs tablosu ve güncel vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden bugünkü vaka sayıları yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre son 24 saatte yapılan 432 bin 131 testte 96 bin 514 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

2/87 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

7 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 432 bin 131 testte 96 bin 514 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,65, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 505 bin 252, 2'nci dozda 52 milyon 530 bin 366 ve 3'üncü dozda 25 milyon 689 bin 064 olmak üzere toplam 143 milyon 125 bin 638 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

3/8İSTANBULDAKİ SON DURUM

İSTANBUL'DAKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10’dan fazla azaldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından İstanbul'da son duruma ele aldıkları toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’I 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi; ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

4/8SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 7 Şubat korona virüs il il risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Ocak arasında, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 491 bin 657, 2'nci dozda 52 milyon 509 bin 65 ve 3'üncü dozda 25 milyon 572 bin 77 olmak üzere toplam 142 milyon 910 bin 46 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

5/8DURUM İHMALKARLIĞA SEVK ETMEMELİ

'DURUM İHMALKARLIĞA SEVK ETMEMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz.

6/8SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 7 Şubat korona virüs il il risk haritası

Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid- 19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.

7/8SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 7 Şubat korona virüs il il risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.

KIRKLARELİ ZİRVEDE

En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.

22-28 Ocak verilerine göre vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

8/8SON DAKİKA: KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar 7 Şubat korona virüs il il risk haritası

22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs Tablosu#Kovid 19#Korona Son Durum