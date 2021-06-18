Son dakika... Koronavirüs tablosunda il il son durum! İşte vaka sayısı artan ve azalan şehirler
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde haftalık vaka sayısı ve en az vaka görülen illeri paylaştı. Raporda 17 şehirdeki vaka artışı dikkat çekti. Öte yandan, koronavirüsle mücadelede yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
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AŞILAMADA BİR REKOR DAHA!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldığını duyurmuştu. Bakan Koca paylaşımında, "Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek." notunu düşmüştü.
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82 BİN 232 DOZ AŞI DAHA
Sağlık Bakanı Koca, bir paylaşım daha yaparak son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını açıkladı.
Bakan Koca, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı.
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REKORA DOYMUYORUZ
3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkiyatlarla, günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırıldı.
Türkiye'nin dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle; 14 Haziran 842 bin 494
15 Haziran 1 milyon 240 bin 311
16 Haziran 1 milyon 416 bin 795
17 Haziran 1 milyon 582 bin 232
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KORONAVİRÜS İNSİDANS HARİTASI VE VAKA SAYISI AÇIKLANDI
Öte yandan, Türkiye'de aşılama programının ivme kazanmasıyla birlikte iyileşme süreci de olumlu yönde ilerlemeye devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.
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Bakan Koca'nın 'düşme eğilimi devam ediyor' notuyla ve aşının önemini vurgulayarak paylaştığı haritaya göre haftalık corona virüsü (Kovid-19) vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu. Koca, insidans haritasının ardından da son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri gösteren grafiği paylaştı.
5-11 Haziran aralığını gösteren grafikte vaka sayısı en çok azalan illerin Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu, Isparta, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Bartın, Burdur ve Kilis olduğu gözlendi.
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Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:
"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek."
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"DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"
Koca, vaka sayılarının en çok azaldığı illeri gösteren grafiği ise şu ifadelerle paylaştı:
"Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek."
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17 ŞEHİRDE VAKA SAYISI ARTTI!
İllere göre 5-11 Haziran tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul`da 55,20, Ankara`da 94,87 , İzmir`de 32,04 oldu.
Yayımlanan tabloda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Sivas, Çorum, Tokat, Mersin, Erzincan, Trabzon, Bayburt, Erzurum, Artvin, Kars ve Bitlis kentlerinde vaka sayılarında artış görüldü.