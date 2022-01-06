SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: İl il 6 Ocak corona virüs vaka sayısı ve Türkiye tablosunda son 24 saat: Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar?
6 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı koronavirüs tablosunda son 24 saat verileri bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Güncel tabloya göre 156 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı. Corona virüs vaka sayısındaki artış dikkat çekerken Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada toplantılar, uzun süreli buluşmalar ile eğlence mekanlarının bulaşmayı artırdığını belirterek, tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı. Diğer yandan il il koronavirüs haritasını da yayınlayan Sağlık Bakanlığı, İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerde korona virüs vaka sayılarına dikkat çekti. Peki, bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 6 Ocak Türkiye koronavirüs tablosunda son durum bilgileri.
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre vaka sayılarındaki artışın devam ettiği görülürken, Türkiye'de son 24 saatte 68.413 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 156 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 863 bin 259'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 863 bin 259'a yükseldi.
6 OCAK KORONAVİRÜS TÜRKİYE TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 6 Ocak koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. 6 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 68 bin 413 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 oldu. Bir günde toplam 418 bin 823 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 502 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda” dedi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda” dedi.
5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
5 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 5 Ocak’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 66 bin 467 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 oldu. Bir günde toplam 417 bin 787 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 316 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS HARİTASI
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından 18-24 Aralık'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51, Ankara'da 129,82 ve İzmir'de 68,54 oldu.
Vaka sayıları, 11-17 Aralık haritasına göre de İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de ise 67,97 olarak kayıtlara geçmişti.
Vaka sayıları, 11-17 Aralık haritasına göre de İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de ise 67,97 olarak kayıtlara geçmişti.
VAKA SAYISI KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE ARTTI, TEKİRDAĞ'DA DÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya'da Kırklareli ve Edirne'de vakalar artış gösterirken, Tekirdağ'da ise düşüş yaşandı.
Sağlık Bakanı Koca'nın 18-24 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; önceki haftaya göre vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de artarken, Tekirdağ'da ise düştü. Kırklareli'de önceki tabloda 445,63 olan vaka sayısı 468,85'e, Edirne'de 306,80 olan vaka sayısı 329,11'e yükseldi. Tekirdağ'da 351,32 olan vaka sayısı ise 333'e düştü. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.
Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 85,7 ile 5'inci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 83,7, Tekirdağ'da ise yüzde 83,6 oldu.
Sağlık Bakanı Koca'nın 18-24 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; önceki haftaya göre vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de artarken, Tekirdağ'da ise düştü. Kırklareli'de önceki tabloda 445,63 olan vaka sayısı 468,85'e, Edirne'de 306,80 olan vaka sayısı 329,11'e yükseldi. Tekirdağ'da 351,32 olan vaka sayısı ise 333'e düştü. Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü.
Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 85,7 ile 5'inci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 83,7, Tekirdağ'da ise yüzde 83,6 oldu.
4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. 4 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 54.724 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 oldu. Bir günde toplam 382 bin 888 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 561 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır” dedi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır” dedi.
3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,19 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 936 bin 303, 2'nci dozda 51 milyon 638 bin 889 ve 3'üncü dozda 19 milyon 356 bin 996 olmak üzere toplam 132 milyon 215 bin 15 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
'60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın yüzde 87,2'si vakaların yüzde 16,8'i arasından oldu.