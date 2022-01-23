SON DAKİKA koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu? İşte il il 23 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük Türkiye tablosunu paylaşmaya devam ediyor. Son açıklanan tabloda vaka sayısı dikkat çekti. Türkiye'de son 24 saatte 65.503 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,37 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaşların sayısı toplamda 140 milyon 743 bin 552'ye yükseldi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı 23 Ocak koronavirüs tablosunu yayınladı. 23 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 65 bin 503 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. Bir günde toplam 392 bin 281 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 75 bin 422 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanlığı, 22 Ocak Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 417 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA: VAKALARIN YARISI İSTANBUL'DA TESPİT EDİLİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vakaların yarısının İstanbul'da bulunduğunu belirterek, "Son haftalarda günlük vaka sayısının yaklaşık yarısı İstanbul’da tespit ediliyor. İstanbul, şartları sebebiyle hastalığın kolay yayılabildiği bir şehir, tedbirlerin büyük bir ciddiyetle uygulanması gerekiyor. Maske, mesafe kuralına uyup, hatırlatma dozu aşımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı 21 Ocak koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı. Açıklanan 24 saatlik verilere göre, 72 bin 555 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 181 oldu. Bir günde toplam 416 bin 453 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 87 bin 192 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun” dedi.
20 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 414 bin 312 testte 71 bin 843 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 948 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 72.615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.
18 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 24 saatlik verilere göre 69 bin 658 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 418 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 77 bin 612 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ,“Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin” dedi.
Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı. 17 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 oldu. Bir günde toplam 403 bin 836 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 72 bin 106 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 364 bin 426 testte 54 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 136 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 895 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 253 bin 263, 2'nci dozda 52 milyon 126 bin 2 ve 3'üncü dozda 23 milyon 374 bin 349 olmak üzere toplam 139 milyon 230 bin 188 aşı uygulandı.
Fahrettin Koca son durumu bu sözlerle paylaştı;
Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
'TEDBİRLE, AŞIYLA BUGÜNÜ DE AŞACAĞIZ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Koca illerdeki son durumu bu sözlerle paylaştı;
1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.