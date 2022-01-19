Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu? İşte il il 19 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Açıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatilAçıklamalar peş peşe geliyor... Çok sayıda kentte okullar tatil#Kar Yağışı
Omicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAPOmicron pozitif olanların en çok sorduğu sorular | 9 SORU 9 CEVAP#Omicron
Yusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttıYusuf Yazıcı imzayı attı, yerine gelen isim şaşırttı!#Transfer
Erdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruzErdoğan: Bir daha dalgalanmalar yaşanmasın diye gereken her türlü tedbiri alıyoruz#Kabine Toplantısı
Canlı | Kadıköyde bir gol daha Skor...Canlı | Kadıköy'de bir gol daha! Skor...#Fenerbahçe-Altay Maçı
Vakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarıVakalar 70 binin üstünde... Son durum belli oldu, 65 yaş için kritik uyarı!#Koronavirüs
Canlı: Trabzonda tempo yüksek Skor...Canlı: Trabzon'da tempo yüksek! Skor...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhtarlara maaş müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kar yağışı sonrası inanılmaz görüntü Yer: KastamonuKar yağışı sonrası inanılmaz görüntü! Yer: Kastamonu#Kastamonu
Yine aynı skandal Hayır cevabını alınca doktora saldırdıYine aynı skandal! 'Hayır' cevabını alınca doktora saldırdı#Erzincan
Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı Bakırköy’de korku dolu anlar... Canını zor kurtardı#Sedat Karaağaç
İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacakİstanbul için yeni kar yağışı uyarısı! Cuma akşamı başlayacak ve kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgalKâbus senaryosu gerçek oldu: Topyekûn işgal! #RUSYA
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacak İşte beklentiler...Kritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak? İşte beklentiler...#Merkez Bankası
17 yıllık Özcan Deniz efsanesi Yeniden gündemde...17 yıllık Özcan Deniz efsanesi! Yeniden gündemde... #Hukuk Efsaneleri
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu? İşte il il 19 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

#Koronavirüs Risk Haritası#İl İl Vaka Durumu#Kovid 19

Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini bu akşam açıkladı. Coronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı tabloda son 24 saat verilerine göre 176 kişi hayatını kaybederken, 72 bin 615 yeni vaka olduğu bildirildi. Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, 65 yaş ve üzerinin vakaların yüzde 8'ini oluşturduğunu belirterek, bu yaş grubundakilerin riskten kaçınması gerektiğini vurguladı. Diğer yandan ülke genelindeki risk haritası paylaşıldı. 1-7 Ocak arasındaki verilere bakıldığında İstanbul 1222,37 vaka sayısı ile tüm iller arasında en çok vakanın kent olarak dikkat çekti. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, il il 19 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri.

1/8Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu İşte il il 19 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu ve koronavirüste son durum Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Tabloya göre son 24 saatte 72.615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." ifadelerini kullandı.

2/819 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

19 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 72.615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

3/8KORONAVİRÜS 18 OCAK TABLOSU

KORONAVİRÜS 18 OCAK TABLOSU

18 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 24 saatlik verilere göre 69 bin 658 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 418 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 77 bin 612 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ,“Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin” dedi.

4/817 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı. 17 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 oldu. Bir günde toplam 403 bin 836 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 72 bin 106 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

5/8Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu İşte il il 19 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 364 bin 426 testte 54 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 136 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 895 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 253 bin 263, 2'nci dozda 52 milyon 126 bin 2 ve 3'üncü dozda 23 milyon 374 bin 349 olmak üzere toplam 139 milyon 230 bin 188 aşı uygulandı.

Fahrettin Koca son durumu bu sözlerle paylaştı;

Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız.

6/8Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu İşte il il 19 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'TEDBİRLE, AŞIYLA BUGÜNÜ DE AŞACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" ifadelerini kullandı.

7/8İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Fahrettin Koca illerdeki son durumu bu sözlerle paylaştı;

1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

8/8Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu İşte il il 19 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs Risk Haritası#İl İl Vaka Durumu#Kovid 19