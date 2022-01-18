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Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu? İşte il il 18 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

#Koronavirüs Risk Haritası#İl İl Vaka Durumu#Kovid 19

Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler ile güncelleniyor. Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini bu akşam açıkladı. Coronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı tabloda son 24 saat verilerine göre 157 kişi hayatını kaybederken, 69 bin 658 yeni vaka olduğu bildirildi. Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlara aşıların yapıldığını, aşılarını yaptırmayanların ise ertelememeleri gerektiğini vurguladı. Diğer yandan ülke genelindeki risk haritası paylaşıldı. 1-7 Ocak arasındaki verilere bakıldığında İstanbul 1222,37 vaka sayısı ile tüm iller arasında en çok vakanın kent olarak dikkat çekti. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, il il 18 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri.

1/7Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu İşte il il 18 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu ve koronavirüste son durum Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlık tabloya göre son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 69 bin 658 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,07 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,30 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 865 bin 637 'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." ifadeleri kullanıldı.

2/7KORONAVİRÜS 18 OCAK TABLOSU

KORONAVİRÜS 18 OCAK TABLOSU

18 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 24 saatlik verilere göre 69 bin 658 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 418 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 77 bin 612 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ,“Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin” dedi.

3/717 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı. 17 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 oldu. Bir günde toplam 403 bin 836 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 72 bin 106 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

4/7Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu İşte il il 18 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 364 bin 426 testte 54 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 136 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 895 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 253 bin 263, 2'nci dozda 52 milyon 126 bin 2 ve 3'üncü dozda 23 milyon 374 bin 349 olmak üzere toplam 139 milyon 230 bin 188 aşı uygulandı.

Fahrettin Koca son durumu bu sözlerle paylaştı;

Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız.

5/7Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu İşte il il 18 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'TEDBİRLE, AŞIYLA BUGÜNÜ DE AŞACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir 'salgın' olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" ifadelerini kullandı.

6/7İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Fahrettin Koca illerdeki son durumu bu sözlerle paylaştı;

1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

7/7Son dakika koronavirüs tablosu: Bugün corona virüs vaka sayısı ve test sayısı kaç oldu İşte il il 18 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve son 24 saat verileri...

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

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#Koronavirüs Risk Haritası#İl İl Vaka Durumu#Kovid 19