SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İl il 13 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve Türkiye tablosunda son 24 saat!

KORONAVİRÜS 11 OCAK VAKA TABLOSU YAYINLANDI

11 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 11 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 74 bin 266 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 oldu. Bir günde toplam 430 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 39 bin 226 olarak kaydedildi.



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



