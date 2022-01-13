SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İl il 13 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve Türkiye tablosunda son 24 saat!
13 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile takip ediliyor. "covid19.saglik.gov.tr" internet sitesi üzerinden günlük corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat oranlarının yer aldığı Türkiye koronavirüs tablosu dün akşam yayınlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloya göre 145 kişi hayatını kaybederken, son 24 saatte 77 bin 722 kişinin PCR testi pozitif çıktı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, Omicron kaynaklı vakalara dikkat çekerek maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisine vurgu yaptı. Diğer yandan il il haftalık insidans haritası ve illerdeki son durum da belli oldu. Peki, bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 12 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu ve illerimizdeki son durum.
Türkiye koronavirüs tablosunda son 24 saat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bugünkü tabloya göre son 24 saatte 77.722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 137 milyon 891 bin 835 'e yükseldi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" ifadelerini kullandı.
12 OCAK KORONAVİRÜS TÜRKİYE TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 12 Ocak koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı.12 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 77 bin 722 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 422 bin 28 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 42 bin 573 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
KORONAVİRÜS 11 OCAK VAKA TABLOSU YAYINLANDI
11 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 11 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 74 bin 266 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 oldu. Bir günde toplam 430 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 39 bin 226 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
10 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 10 Ocak koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı. 10 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 65 bin 236 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 oldu. Bir günde toplam 403 bin 104 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 38 bin 242 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" diyerek haritayı paylaştı.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" diyerek haritayı paylaştı.
25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.