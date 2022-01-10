SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İl il 10 Ocak coronavirüs vaka sayısı ve Türkiye tablosunda son 24 saat!
10 Ocak coronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık insidans haritasını açıkladı ve illerdeki son durumu paylaştı. Türkiye koronavirüs tablosunda son 24 saatin verilerine bakıldığında 61.727 vaka sayısı açıklanmıştı. Omicron varyantı ile vaka sayısı son 3 haftalık dönemde artış göstermiş ve sayı 20 binlerden 68 binlere dayanmıştı. Fahrettin Koca uyarılarını sürdürerek ülkemizdeki son durumu ve risk haritasını paylaştı. Peki, bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte. 10 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu ve illerimizdeki son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından 25-31 Aralık'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritaya göre, İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 303,51'den 663,69'a, Ankara'da 129,82'den 184,29'a ve İzmir'de 68,54'den 323,30'a yükseldi.
Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar.