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SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün (6 Şubat) corona virüs vaka sayısı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

#Koronavirüs#Günlük Vaka#Koronavirüs Tablosu

6 Şubat corona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler ile güncelleniyor. Koronavirüs günlük tablosu bu akşam Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Coronavirüs tablosunda vaka sayısındaki yükseklik dikkat çekti. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı tabloda 201 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye koronavirüs tablosu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, yaşlı ve gençlerde hatırlatma dozunun yapılması gerektiğini vurgulayarak, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele edildiğini belirtti. Peki, bugün corona virüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 6 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritasında son durum...

1/13SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün (6 Şubat) corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 87.934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,62 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 142 milyon 910 bin 46'ya yükseldi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.

2/13KORONAVİRÜS 6 ŞUBAT TABLOSU

KORONAVİRÜS 6 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 6 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 87 bin 934 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu. Bir günde toplam 412 bin 352 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 76 bin 552 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

3/135 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

5 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 421 bin 435 testte 98 bin 715 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,58 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 486 bin 690, 2’nci dozda 52 milyon 500 bin 475 ve 3’üncü dozda 25 milyon 520 bin 769 olmak üzere toplam 142 milyon 833 bin 393 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR VE AŞI ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedbir ve aşı çağrısı yaparak, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Covid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

4/134 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

4 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 157 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 oldu. Bir günde toplam 468 bin 152 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 83 bin 536 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

5/13KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 3 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 107 bin 530 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 233 oldu. Bir günde toplam 455 bin 463 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 88 bin 14 oldu.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

6/13KORONAVİRÜS 2 ŞUBAT TABLOSU

KORONAVİRÜS 2 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 2 Şubat koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı.Son 24 saatte yapılan 457 bin 885 testte 110 bin 682 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 86 bin 671 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 451 bin 69, 2'nci dozda 52 milyon 443 bin 629 ve 3'üncü dozda 25 milyon 231 bin 748 olmak üzere toplam 142 milyon 348 bin 958 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

7/131 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

1 Şubat koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. 1 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 102 bin 601 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 198 oldu. Bir günde toplam 452 bin 173 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 87 bin 562 olarak kaydedildi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

8/13SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün (6 Şubat) corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,49, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 407 bin 159, 2'nci dozda 52 milyon 375 bin 810 ve 3'üncü dozda 24 milyon 906 bin 534 olmak üzere toplam 141 milyon 778 bin 517 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

9/13TEDBİR HALEN ŞART

'TEDBİR HALEN ŞART'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı" ifadelerini kullandı.

10/1315-21 OCAK RİSK HARİTASI

15-21 OCAK RİSK HARİTASI

15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

11/13SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün (6 Şubat) corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.

12/13İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

13/13SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: Bugün (6 Şubat) corona virüs vaka sayısı ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il covid 19 risk haritası

1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.

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