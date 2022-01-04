SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: 4 Ocak corona virüs vaka sayısı ve Türkiye tablosunda son 24 saat: Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar?

4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. 4 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 54.724 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 oldu. Bir günde toplam 382 bin 888 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 561 olarak kaydedildi.



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır” dedi.