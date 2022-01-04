SON DAKİKA KORONAVİRÜS TABLOSU: 4 Ocak corona virüs vaka sayısı ve Türkiye tablosunda son 24 saat: Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar?
4 Ocak koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısının yer aldığı koronavirüs tablosunda son 24 saat verileri bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre 137 kişi hayatını kaybederken, 54 bin 724 kişinin testi pozitif çıktı. Corona virüs vaka sayısındaki artış dikkat çekerken Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada omicron varyantının büyük şehirlerde vaka artışlarına neden olduğunu belirterek, tedbirlere her yerde uyulması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Peki, Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar oldu? İşte, 4 Ocak Türkiye koronavirüs tablosunda son durum bilgileri.
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre vaka sayılarındaki artışın devam ettiği görülürken, Türkiye'de son 24 saatte 54.724 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,81 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 133 milyon 551 bin 202 'e yükseldi.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklama, "Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." ifadelerini kullandı.
4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. 4 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 54.724 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 137 oldu. Bir günde toplam 382 bin 888 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 561 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır” dedi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır” dedi.
3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 83,19 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 936 bin 303, 2'nci dozda 51 milyon 638 bin 889 ve 3'üncü dozda 19 milyon 356 bin 996 olmak üzere toplam 132 milyon 215 bin 15 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
'60 YAŞ ÜZERİ RİSK ALTINDA'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "60 yaş üzeri risk altında. Son 1 ay içindeki verilere göre, kayıplarımızın yüzde 87,2'si vakaların yüzde 16,8'i arasından oldu.