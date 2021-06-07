Son dakika: Koronavirüs sonrası ortaya çıkıyor... Bu sefer risk grubu çocuklar!

Kovid-19 ile enfekte olan çocukların çoğu hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor. Ancak MIS-C geliştirmeye devam eden çocuklarda kalp, akciğerler, kan damarları, böbrekler, sindirim sistemi, beyin, cilt veya gözler gibi bazı organlar ve dokular ciddi şekilde iltihaplanıyor.