Son dakika... Koronavirüs salgınıyla mücadelede hangi yasaklar kalkacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı...

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 34 milyon 114 bin 720, ikinci doz aşı 15 milyon 19 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 49 milyon 134 bin 621'e yükseldi.



İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 560 bin 226, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 457 bin 235, toplam 9 milyon 17 bin 461, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 800 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 257 bin 800, toplam 4 milyon 58 bin 15, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 264 bin 801, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 19 bin 719, toplam 3 milyon 284 bin 520 doz olarak kayıtlara geçti.