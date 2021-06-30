Son dakika... Koronavirüs salgınıyla mücadelede hangi yasaklar kalkacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı...
Son dakika haberine göre, Sağlık BakanıFahrettin Koca, önümüzdeki süreçte kısıtlamaları kaldırmaktan yana olduklarını belirterek önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, alınan yeni kararları da paylaştı. İşte detaylar...
TBMM’de ‘nöbetçi bakan’ olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Bakan Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da başlayacak normalleşmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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GAZETE YASAĞI KALKACAK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kuaför, kafe, restoran gibi iş yerlerinde gazete bulundurma yasağının 1 Temmuz itibarıyla kalkacağını söyleyen Koca, “Bilim Kurulu bununla ilgili düzenlemeyi geçen cuma günü yaptı ama 1 Temmuz’dan geçerli olacak” dedi.
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MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK
Bakan Koca, spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili “Önümüzdeki süreçte biz bütün alanlarda kısıtlamaları kaldırmaktan yanayız. Spor müsabakaları için de benzer şekilde sayıları belirleyerek, tedbirlerle seyircili oynanabileceğini şimdiden söylemek istiyorum” diye konuştu.
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24.00’TEN SONRA DA MÜZİK
Bakan Koca, kamuoyunda ve sosyal medyada tepkiye neden olan eğlence mekanlarına saat 24.00’ten sonra getirilen müzik yasağına ilişkin soruyu ise şöyle cevapladı: “Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak.”
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İKİ DOZ ARASI 4 HAFTAYA DÜŞEBİLİR
Bakan Koca, COVID-19 aşısında iki doz arasındaki sürenin kısaltılmasıyla ilgili şunları söyledi: “6 haftaya uzatmayı Uğur Hoca ile görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde 1’er aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli aşı var. Yarın Bilim Kurulu’nda gündem konularından biri de bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle hatırlatma dozu; 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması gerektiği de Bilim Kurulu’nun gündemi olacak.”
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26 İLDE 224 DELTA VARYANTI
Türkiye’de görülen Delta varyantına ilişkin de açıklamalar yapan Bakan Koca, “Delta plus yok; ama delta varyantı artıyor. Geçen hafta 16 ilde 138 varyant vardı. Bu sayı, 26 ilde 224’e çıktı, bunun 134’ü İstanbul’da” bilgisini verdi.
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"4 KİŞİDEN 1'İNİN AŞISI TAMAMLANDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı. Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım." ifadelerini kullandı.
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SON 24 SAATTE 5 BİN 846 YENİ VAKA
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 510 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 730 oldu, 6 bin 536 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi. Test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 420 bin 156, vefat sayısı da 49 bin 687 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 34 milyon 114 bin 720, ikinci doz aşı 15 milyon 19 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 49 milyon 134 bin 621'e yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 6 milyon 560 bin 226, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 457 bin 235, toplam 9 milyon 17 bin 461, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 800 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 257 bin 800, toplam 4 milyon 58 bin 15, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 264 bin 801, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 19 bin 719, toplam 3 milyon 284 bin 520 doz olarak kayıtlara geçti.