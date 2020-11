Son Dakika: Koronavirüs salgınında korkutan senaryo... Üçüncü dalga endişesi.. İşte ABD'de yapılan o araştırma!

Avrupa şu ana kadar rapor edilen vaka ve can kayıpları, küresel vakaların ve can kayıplarının 4'te 1‘ini oluşturuyor. Avrupa'da toplam korona virüs vaka sayısı 16 milyon 646 bin 628'e ulaşırken, toplam can kaybı ise 376 bin 539'a yükseldi.