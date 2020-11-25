Son Dakika: Koronavirüs salgınında korkutan senaryo... Üçüncü dalga endişesi.. İşte ABD'de yapılan o araştırma!

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü (NIAID) ve Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, "Şu anda 250 binden fazla, diğer bir deyişle çeyrek milyon ölüm ile karşı karşıyayız. Salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ölü sayısı yıl sonuna kadar 300 bine ulaşabilir. Gereken önlemler alınmazsa 300 bini de geçebilir” dedi.