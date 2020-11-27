Son dakika: Koronavirüs salgınında hastanelerdeki son durum korkuttu.. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77'lere ulaştı...
Koronavirüs salgını hızını kaybetmeden sürüyor. Bazı illerimizde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77’lere ulaşması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bir hafta - 10 gün içinde vaka sayılarında düşüş eğilimi beklenebilir” dedi. İşte koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor.
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Türkiye’de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60’ının devlet hastanelerinde, yüzde 40’ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar, bazı şehirlerde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77’lere ulaşmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi.
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Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı.
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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım günü tüm illere gönderilen genelgede, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi.
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ÖZLÜ HÜRRİYET'E KONUŞTU
Bir süredir sadece hasta rakamını veren Sağlık Bakanlığı, artık vaka sayılarını da açıklamaya başladı. Önceki gün vaka sayısı 28 bin 351 olarak tespit edildi. Dün ise 29 bin 132’ye yükseldi. Peki bu rakam ne anlama geliyor? Alınan önlemler işe yarayacak mı?
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Hürriyet’e konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, alınan tedbirlerin vaka sayılarını ne kadar düşüreceğinin 14 gün sonra ortaya çıkacağını belirterek, “Bir hafta-10 gün içinde düşüş eğilimi beklenebilir” dedi.
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Önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik açıklamalar yaptı. Bakan Koca, semptom göstermeyen hastaların da artık günlük tabloda yer alacağını duyurdu.
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Koca, 25 Kasım toplam korona vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıkladı. Dün ise vaka sayısı 29 bin 132’ye yükseldi. Pandeminin başından beri ilk kez bu kadar yüksek olan vaka sayısının seyri ne olacak? Önceki hafta uygulanmaya başlanan kısıtlamalar ve önlemler işe yarayacak mı?
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ÖNLEMLERE UYARSAK...
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hürriyet’e yanıtladı: “Bu kısıtlamalar birden bire bir vaka düşüşüne neden olmaz. Düşme yavaş yavaş olur. Burada önemli olan kamusal alanda alınan tedbirleri by-pass etmemek. Vatandaşlar da evlerde bir araya gelmemeli. Aksi halde bulaş devam eder.
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Sonuçta devlet bazı tedbirler aldı. Vatandaş da üzerine düşen bu görevi yerine getirmeli. Kafeye gidemiyoruz diye evlerde bir araya gelinmeye başlanırsa o zaman olmaz. Devlet buna önlem alamaz. Alınan tedbirlerden sonra vaka sayısını tahmin etmek çok zor. Durağanlaşma olur, düşme eğilimi başlarsa tedbirlerin işe yaradığını ve yarayacağını görmüş oluruz.”
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29 bin 132 vaka 174 vefat...
TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle174 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 14oldu. Yeni vaka sayısı ise 29 bin 132’ye yükseldi. Dün 168bin 348 test yapıldı, 6 bin 876 yeni hasta tespit edildi.
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Toplam hasta sayısı 474 bin 606’ya yükseldi. Hastalardazatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı ise 4 bin 711.Dün 3 bin 291 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı388 bin 771’e ulaştı. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3,ventilatör doluluk oranı ise yüzde 39.2 oldu.
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Ortalamatemaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99.8olarak verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’danyaptığı paylaşımda, aktif hasta sayısının artışına dikkatçekti. Koca ayrıca Türkiye’nin Covid-19 aşı çalışmalarınailişkin, “Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasıbugün başladı, umutluyuz” dedi.