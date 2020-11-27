Son dakika: Koronavirüs salgınında hastanelerdeki son durum korkuttu.. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77'lere ulaştı...

Koca, 25 Kasım toplam korona vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıkladı. Dün ise vaka sayısı 29 bin 132’ye yükseldi. Pandeminin başından beri ilk kez bu kadar yüksek olan vaka sayısının seyri ne olacak? Önceki hafta uygulanmaya başlanan kısıtlamalar ve önlemler işe yarayacak mı?