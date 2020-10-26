Son dakika: Koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler yolda.. Aç-kapa taktiği devreye girecek
Tüm dünyanın kış alarmına geçtiği koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Gelen son dakika haberlerine göre, önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak. Türkiye’nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna ‘aç-kapa’ taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak.
Vakaların tüm Türkiye’de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı.
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Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.
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Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.
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YENİ KARARLAR YOLDA Yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı.
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Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda “toplu buluşmadan” kaynaklandığı ifade ediliyor.
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İllerde, apartmanlar ve sitelerin bahçelerindeki toplanma alanlarına yasak getirilmesi, bunun denetiminin apartman ve site yönetimlerine verilmesi planlanıyor.
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Köy konakları da bu çerçevede değerlendirilecek ve muhtarın sorumluluğunda toplanılması yasaklanacak.
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DAHA SONRAKİ AŞAMA Büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki ciddi artış nedeniyle, gerekli olması durumunda haftasonu sokağa çıkma yasağı da dahil “kesmelere” başvurulabileceği, ancak bunun daha sonraki aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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Şehirlerarası seyahat yasağı da son aşamada başvurulacak önlemler arasında sıralanıyor. Uzmanlar “Salgınla mücadele dinamik bir süreç, gelişmelere bakarak yeni kararlar alınabilir. Buna aç-kapa taktiği diyoruz” dediler.
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İlk dalgadan daha kolay bulaşıyor Toplantılara katılan uzmanlara göre koronavirüs, tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor. Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama, bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı, aynı bantta olan Türkiye’yi de etkileyecek.
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EN BÜYÜK VAKA SAYILARI YENİ ÇIKIYOR
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz. Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, yani baştan beri giderek artıyor. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özlü, vakaların sadece İstanbul ve Türkiye’de artmadığını, dünya genelinde de bir artışın söz konusu olduğunu belirterek son tabloyu şöyle aktardı:
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KAPALI ORTAMI SEVİYOR
“Dünyada son zamanlarda, salgının başladığından bu yana en büyük vaka sayıları yeni görülmeye başlandı. Günlük vaka sayılarını 200-300'e düşüren Avrupa ülkelerinde bile 25-30 bin vaka var.
Çünkü bu virüs açık havada daha az bulaşıyor. Şimdi tatil dönüşü insanlar kapalı yerlerde vakit geçirmeye başladılar. Virüs kapalı ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda ve kalabalıklarda daha çok bulaşıyor.
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SOĞUDUKÇA ARTACAK
Havalar soğudukça bulaşma riski artacak. Özellikle yeme-içme alanlarında, restoran ve kafelerde insanlar maskelerini de çıkardıkları için oralarda mesafeye de dikkat edilmiyor ve kalabalıklaşma oluyor ve bulaşma çok kolay oluyor.
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HERKES RİSK ALTINDA
Türkiye'de günde 70'in üzerinde insan ölüyor. Bu virüs hala öldürüyor. Yani her gün 70 eve ateş düşüyor. En sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Artık tehdit yakından geliyor. Herkes bence risk altında.
Elbette çoğu zaman tedaviyle iyi sonuçlar alıyoruz ama bazen de olmayabiliyor. Genç de olsa ağır seyredebiliyor. Bu dönemde olabildiğince kalabalıklara girmeyelim. Kapalı alanlarda çok vakit geçirmeyelim, maskemizi usulüne uygun takalım. Maskeni tak, mesafeni koru, bir de kalabalıklara girme, yüzde 100'e yakın korunursunuz.
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VİRÜSLE DANS...
İstanbul'da koronavirüse karşı önlemler arttırılırken Esenyurt’ta önceki bir gece kulübünde omuz omuza dans edilen bir parti vardı. Partiyi yabancı uyruklu vatandaşların organize ettiği öğrenildi.
Gece kulübünde çekilen görüntülerde partiye katılanların virüsü hiçe sayarak birlikte dans ettiği görüntüler vardı. Kamera görüntülerine, gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı yansıdı. Partinin sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi.
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Koronanın pazar keyfi
Koronavirüsün yayılmasına karşı “Kalabalık yerlere girmeyin” uyarıları yapılırken İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi yine tıklım tıklım doluydu. Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı.
Meydan ve İstiklal Caddesi, güzel hava nedeniyle vatandaşların akınına uğradı. Koronavirüs vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.
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BAKAN ‘SAĞLAM GİREN HASTA ÇIKAR’ DEMİŞTİ
Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık görüntüden fotoğraf paylaşarak “Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar” demişti.
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İstanbul’da Arnavutköy Sahili ve Eminönü Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti.
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İZMİR VALİSİ: 10 GÜN İÇİNDE İKİYE KATLANDI
İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de COVID-19 tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti. Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
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“Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3.5 kat artmış durumda, son 10 günde 2’ye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Koronanın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim.”