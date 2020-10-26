Son dakika: Koronavirüs salgınına karşı yeni önlemler yolda.. Aç-kapa taktiği devreye girecek

EN BÜYÜK VAKA SAYILARI YENİ ÇIKIYOR SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz. Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, yani baştan beri giderek artıyor. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özlü, vakaların sadece İstanbul ve Türkiye’de artmadığını, dünya genelinde de bir artışın söz konusu olduğunu belirterek son tabloyu şöyle aktardı: