Son dakika... Koronavirüs salgını ev kiralarını da etkiledi! Bir tek o il etkilenmedi

Kira bedelleri gerileyen illerin iç göçte, geri dönüşlerde ve emekliler için yeni cazibe alanları haline geldiğini ifade eden Altun, Adana ve Mersin gibi kira düşüşü yaşayan illerin yine de kira geri dönüş sürelerinin azlığından dolayı yatımcı talebiyle karşılacağını ve kira fiyatlarının giderek dengeleneceğini de sözlerine ekledi.