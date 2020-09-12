Son dakika... Koronavirüs salgını ev kiralarını da etkiledi! Bir tek o il etkilenmedi
GAYRİMENKUL sektörünün alım-satım platformu GABORAS, yaptığı araştırmayla 20 ildeki yeni konutların kira fiyatlarını mercek altına aldı. 2019 ve 2020 yılındaki fiyatların ele alındığı çalışmada Adana, Çanakkale, Mersin ve Kayseri’de kira fiyatlarında düşüşler yaşanırken, İzmir, Muğla ve Antalya’da yüzde 20’nin üzerinde artış görüldü.
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Birçok alanı etkileyen pandeminin konut kiralarındaki değişiklikte de etkisi olduğunu söyleyen GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, “Yaptığımız çalışmada tatilcilerin yoğun, turist oranının yüksek olduğu bölgelerde konut kira fiyatları yükselişte iken, kırsal bölgelerde konut fiyatlarında düşüş yaşandığını tespit ettik. Pandemi etkisi ile üniversitelerin uzaktan eğitim sistemine geçmesinden dolayı kiralık ev arayışlarına rağbet olmaması da bir başka tespitimiz’’ diye konuştu.
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MUĞLA İLK SIRADA
100 metrekarelik konut üzerinden ölçülen kira fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir 2019 yılında ortalama 2 bin 400 TL’den 2020 yılında 3 bin 200 TL civarına çıkarak yüzde 25’lik artış gösteren Muğla oldu.
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Muğla’yı bin 600 TL’den bin 900 TL civarına çıkarak yüzde 23’lük artış gösteren İzmir takip etti. Antalya ise bin 100 TL’den bin 400 TL civarına yükseldi.
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Pandemi öncesinde ortalama bin 600 TL bandında seyreden İstanbul’daki konut kira fiyatları pandemiyle birlikte 2 bin TL civarına yükseldi.
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Edirne’de ise 2019 yılında 1.500 TL olan kiralık konut fiyatları 2020 yılında 1.700 TL’ye çıktı.
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NEREDE KİRALAR DÜŞTÜ?
100 metrekare büyüklükteki örnek daire üzerinden hesaplanan konut kira oranlarındaki değişime göre Adana, kira oranı en çok düşen il oldu.
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2019 yılında 100 metrekarelik bir evin kirası ortalama 2 bin TL civarında seyrederken, 2020 yılında 1.600 TL’ye geriledi.
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Yüzde 25 düşüş yaşayan Adana’yı, kira fiyatları 1.300 TL’den 1.100 TL civarına düşen Çanakkale, 700 TL’den 600 TL’ye düşen Kayseri ve 1.300 TL’den 1.200 TL’ye düşen Mersin takip etti.
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Kira bedelleri gerileyen illerin iç göçte, geri dönüşlerde ve emekliler için yeni cazibe alanları haline geldiğini ifade eden Altun, Adana ve Mersin gibi kira düşüşü yaşayan illerin yine de kira geri dönüş sürelerinin azlığından dolayı yatımcı talebiyle karşılacağını ve kira fiyatlarının giderek dengeleneceğini de sözlerine ekledi.
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20 il arasında pandeminin kira oranlarını etkileyemediği tek il Konya oldu. Konya 2019 yılında ortalama 700 TL olan kira fiyatını 2020 yılında da koruyarak aynı fiyatta kaldı.
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Konya en az etkilenen il olurken Mardin 500 TL’den 600 TL civarına, Diyarbakır ve Malatya 600 TL’den 700 TL civarına, Samsun ve Kahramanmaraş 700 TL’den 800 TL civarına, Kocaeli 800 TL’den 900 TL civarına, Bursa ve Ankara ise 900 TL’den bin TL civarına, Gaziantep bin TL’den bin 100 TL civarına gelerek ortalama yüzde 10’luk artış gösteren iller oldu.