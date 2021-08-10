Son dakika: Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? Çiçek Hastalığı'nı yenen doktordan ezber bozan sözler
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. Haliyle herkesin aklındaki soru 'Pandemi ne zaman bitecek?' Bu soruya Çiçek Hastalığı'nı yenen doktordan ezber bozan bir cevap geldi. İşte 'virüs katili' olarak da anılan ünlü doktorun gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...
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Dünya genelinde 200 milyonda fazla kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.
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Bilim dünyası pandemi ile birlikte neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda dünyanın pek çok farklı bölgesinde pek çok aşı geliştirildi.
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Dünya genelinde aşılama çalışmaları son sürat sürüyor. Herkesin aklındaki soru olan 'pandemi ne zaman bitecek'e ünlü epidemiyologdan yanıt geldi.
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EZBER BOZAN SÖZLER
Çiçek hastalığının dünyadan silinmesinde en büyük paya sahip isimlerden birisi olarak gösterilen ve bu yüzden sosyal medyada 'virüs katili' olarak anılan Dr Larry Brilliant'tan çok konuşulacak açıklamalar geldi.
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Son dönemin en çok konuşulan varyantı olan Delta'ya dikkat çeken Brilliant söz konusu varyantı 'belki de şimdiye kadarki en bulaşıcı virüs' diye nitelendirdi ve dünyanın pandeminin sonundan çok başlangıcına daha yakın olduğunu söyledi.
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Daily Mail'de yer alan habere göre, Brilliant Delta varyantının, kısa bir kuluçka süresi olduğu ve bir kişinin onu diğer sekiz kişiye bulaştırdığı için gördüğü en bulaşıcı virüs olduğunu sözlerine ekledi.
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'200'den fazla ülkede herkesi aşılamazsak, yine de yeni varyantlar olacak' diyen Brilliant pandeminin sona ermesinin yegane yolunun aşılamadan geçtiğinin altını çizdi.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Peki hangi aşı Delta'dan ne kadar koruyor? İşte yapılan son araştırmalara göre, koronavirüs aşılarının Delta'ya karşı sunduğu koruyuculuk oranları...
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İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 88 etkili.
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Reuters'ta yer alan habere göre, Public Health England (PHE) araştırmacıları bir başka varyant olan Alpha için de bu aşıyı mercek altına aldı. Bilim insanları iki doz Pfizer aşısı Alpha varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede % 93.7 etkili olduğunu saptadı.
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KORUYUCULUK ORANI REVİZE EDİLDİ
PHE söz konusu aşının ilk dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalığa karşı yaklaşık % 33 etkili olduğunu söylemişti. Son çalışpma ile bu oran yüzde 36'ya revize edildi.
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Moderna da aşısının Delta'ya karşı etkinlik oranını açıkladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.
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Delta ile ilgili son açıklama Novosibirsk Devlet Üniversitesi Laboratuvarı Başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi üyesi Sergey Netesov'tan geldi. Netesov Sputnik'e verdiği demeçte aşının Delta varyantına karşı sağladığı koruma oranını da açıkladı. Nestov, 'Aşı delta varyantına karşı yüzde 90 koruma sağlıyor' dedi.