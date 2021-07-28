Son dakika: Koronavirüs onları hedef alıyor... İşte en riskli grup

Elde ettikleri sonuçları kamuoyu ile paylaşan ekip 353 bin 85 kişiyi ise orta dereceli risk grubunda sınıflandırdı. Kronik akciğer hastalığı, hipertansiyon veya diyabet gibi sağlık koşullarına sahip olan bu kişiler için de tablo pek iç açıcı değil.