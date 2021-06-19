Son dakika... Koronavirüs kısıtlamaları esnetilecek mi? Pazar yasağı kalkacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...

(Pazar günü kısıtlaması kalkar mı) Evet bu en çok vatandaştan da gelen talep. Bize de çok fazla miktarda ulaşıyor. Belki pazar günü de cumartesi günü gidi devam edebilir, belki saatler biraz daha gece alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün.