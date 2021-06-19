Son dakika... Koronavirüs kısıtlamaları esnetilecek mi? Pazar yasağı kalkacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
Son dakika haberine göre, iki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, NATO toplantısı nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmemişti. Bu hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatini ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. İşte detaylar....
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1
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı ise 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon doza ulaştı. Peki bu günlük hayatımıza nasıl yansıyacak?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de şu bilgileri paylaştı:
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(Kabineden ne yönde kararlar çıkabilir?)
"Aşılamada biliyorsunuz çok iyi bir noktaya gidiyoruz. Hedeflediğimiz nüfusun yarısının aşı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle çift doz aşı olan 14 milyon vatandaşımızın çok daha korunaklı olduğunu söyleyebiliriz.
Tabi tüm bunlar ışığında baktığımızda Pazartesi günü bir değerlendirme yapılacak Kabine’de. Rakamlar iyi gitmesiyle birlikte vaka sayısı 5000-6000 civarında gidiyor. Bunlarla birlikte kısıtlamaların azaltılıp azaltılmayacağının değerlendirmesinin yapılacağına inanıyorum.
5
(Pazar günü kısıtlaması kalkar mı)
Evet bu en çok vatandaştan da gelen talep. Bize de çok fazla miktarda ulaşıyor. Belki pazar günü de cumartesi günü gidi devam edebilir, belki saatler biraz daha gece alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün.
6
(Temmuz ayı nasıl geçer?)
Çift doz aşı alan vatandaşın sayısının önemli olduğunu düşünüyorum. Başta da söylemiştik aslında, günde 1 milyondan fazla aşı yapma kapasitesi var Türkiye’nin. Hatta bazıları ‘nasıl olur’ demişti. Türkiye aşıda çok deneyimli bir ülke. Aşılamanın bu şekilde gitmesiyle birlikte Sayın Bakanımız ay sonunda rakamların iyi bir seviyeye geleceğini, herkesin en azından ilk doz aşısını olabileceğini söylemişti. Tabi Temmuz ayında bir rahatlama sözkonusu. Bununla birlikte bireysel önlemlerin önemine dikkat çekmek istiyorum.
7
(Maskeler ne zaman çıkar?)
En çok karşılaştığımız sorular bunlar. Muhtemelen eğer sonbahar döneminde bu rakamlara erişirsek açık havada maske takmamız gerekmeyebilir. Minibüse, metroya binerken, hastaneye giderken, AVM’ye giderken maske takacağız. Ama günlük hayatta, açık havada maskenin daha az kullanacağımızı söylemek mümkün olacak.
8
(Toplumsal bağışıklık ne zaman sağlanır?)
Türkiye için baktığımızda nüfusumuz 83 milyon. Hedeflediğimiz kitle 23 milyon genci bir kenara bırakırsak, 60 milyon ediyor. 60 milyonun içerisinde 50 milyonluk bir rakama ulaştığımızda, toplumasal bağışıklığı uyguladığımızı söylemek mümkün olur. 50 milyonun çift doz aşı olmasından bahsediyorum tabi ki. Yaz döneminin sonuna doğru toplumsal bağışıklığın sağlanacağına inanıyorum. Sağlandığı takdirde bizim Koronavirüsten korunmamız çok daha güçlü olacak. Sırası gelenlerin hiç beklemeden aşı olması gerekiyor. Güz döneminde böylece iyi günleri görebiliriz."
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GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA
Türkiye, corona virüs ile mücadelede yeni bir döneme girerken, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi. 21 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor.
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Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklama vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Kabine Toplantısı 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılacak.
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PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.
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MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi.
Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
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Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.