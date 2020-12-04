Son dakika... Koronavirüs ilk belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Coronavirüsün en erken belirtileri ortaya çıktı: Burun kuruluğu Covid 19 semptomu olabilir...

BURUN KURULUĞU VE KOKU KAYBI ntv.com.tr'de yer alan habere göre, bilim insanları, burun semptomlarının ardından tat ve koku kaybının da habercisi olduğunu belirtirken, erken Covid-19 belirtilerinin tespit edilmesinin hastalığın ilerlemeden durdurabilmesine olanak tanıyacağını açıkladı. İspanya’da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kuruluğundan etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmada, burun kuruluğunun en erken Covid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.



Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından odenk bir kontrol grubunu değerlendirildi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte corona virüs hastalarının diğerlerine göre "burunda garip bir his" ve “aşırı kuruluk” gibi semptomları kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.