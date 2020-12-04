Son dakika... Koronavirüs ilk belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Coronavirüsün en erken belirtileri ortaya çıktı: Burun kuruluğu Covid 19 semptomu olabilir...
Son dakika haberi.. Koronavirüs belirtileri uzmanların araştırmaları ile gündemde yer alırken, yeni semptomlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi belirtilerin koronavirüs semptomu olduğu kanıtlanmış olsa da en erken koronavirüs belirtilerinde çarpıcı gelişme yaşandı. Yapılan araştırmalar, 'burunlarında garip bir his' ve 'aşırı kuruluk' olmasının corona virüs belirtisi olabileceğini ortaya koydu. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre koronavirüs belirtilerinde nefes darlığı dikkate alınması gereken en önemli durumlar arasında yer alıyor. Peki, koronavirüs belirtileri neler? İşte, covid 19 belirtileriyle ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs belirtileri son dakika açıklamalar ile dünyada ve ülkemizde takip ediliyor. Aşı çalışmalarında umutlu haberler gelirken artan vaka sayısıyla beraber koronavirüs yaygınlaşmaya devam ediyor. Kış aylarına girilirken, boğaz ağrısı, ishal gibi belirtilerin korona virüs ya da soğuk algınlığı olup olmadığı ile ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Corona virüs semptomlarıyla ilgili son yapılan araştırma ise dikkat çekiyor. Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kuruluğundan etkilendiğini ortaya koydu. İşte, günlük koronavirüs belirtileriyle ilgili detaylar..
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BURUN KURULUĞU VE KOKU KAYBI
ntv.com.tr'de yer alan habere göre, bilim insanları, burun semptomlarının ardından tat ve koku kaybının da habercisi olduğunu belirtirken, erken Covid-19 belirtilerinin tespit edilmesinin hastalığın ilerlemeden durdurabilmesine olanak tanıyacağını açıkladı. İspanya’da yer alan Barcelona Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yeni bir çalışmada yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yaklaşık yüzde 70’inin yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce burun kuruluğundan etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmada, burun kuruluğunun en erken Covid-19 semptomu olabileceği belirtilirken, tat ve koku kaybının habercisi olduğu aktarıldı.
Çalışma kapsamında araştırmacılar, 35 Covid-19 hastası ile birlikte onlarla yaş ve cinsiyet açısından odenk bir kontrol grubunu değerlendirildi. Sonuçlarda hastaların yüzde 68'inden fazlasının, burunla ilgili en az bir semptom yaşadığı görüldü. Bununla birlikte corona virüs hastalarının diğerlerine göre "burunda garip bir his" ve “aşırı kuruluk” gibi semptomları kontrol grubuna kıyasla daha sık yaşadığı aktarıldı.
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Araştırmayı yöneten Doktor Jordi Navarra ve ekibi bulgularına dayanarak şimdiye kadar göz ardı edilen bir başka Covid-19 semptomu keşfetmiş olabileceklerini söyledi. Jordi, ayrıca hastaların yüzde 52’sinin sürekli burnunu yıkamış gibi hissettiğini, kontrol grubunda aynı hissi yaşadığını söyleyenlerin oranın ise yüzde 3 olduğunu ifade etti.
Burun semptomlarının Covid-19’un yaygın olarak görülen ateş ve kuru öksürük gibi belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü kaydedildi.
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Diğer taraftan bilim insanları, burunda hissedilen söz konusu belirtilerin, ağırlıklı olarak anozmi (tat kaybı) ve hipozmi (koku kaybı) ile birlikte görüldüğünü açıkladı. Covid-19’un temel semptomlarından ikisi olarak kabul edilen tat ve koku kaybının çalışmaya katılanların yüzde 80’inde görüldüğü açıklandı.
Çalışmanın yazarları,"Nazal semptomların varlığı ve bunların erken ortaya çıkması, Covid-19'un erken teşhisini potansiyel olarak kolaylaştırabilir” ifadelerini kullanarak, erkkn burun semptomlarına ilişkin araştırmacıların genişletilmesini istedi.
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KORONA VİRÜS NASIL ANLAŞILIR?
Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;
Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı
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GÜNLÜK KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileriAteş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
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9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.